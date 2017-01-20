Piku Piku 是一款操作超級簡單的錄影工具，特色就是可以拍的時間長度真的超級短！主要是讓大家可以在短時間內激發自己的創意，玩出不同的樂趣。

其支援兩種檔案格式，可選擇要儲存為 GIF 檔或是影片檔，可以拍攝的長度就是 1 秒，若選擇影片格式的話則會重覆播放 8 次，製作成一個 8 秒的極短片。1 秒的時間真的超級短，也許大概只夠做一個鬼臉或搞笑的動作吧！

提供 3、5、10 秒的自拍計時器，另外還有 33 種的濾鏡可套用（但限免不開放使用），雖然功能簡單，卻更能將精力留在發想創意哦！最後這短短的 1 秒到底能發生什麼事呢？就留給大家自由發揮囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Piku Piku

Piku Piku 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Americos Technologies

Americos Technologies 官方網站： http://americostech.com/

http://americostech.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Piku Piku」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

功能十分簡單，點擊右上角可切換格式，右下角可切換前後鏡頭，點擊左下角的計時器可循環切換 3、5、10 秒。在畫面上左右滑動可切換濾鏡效果，不過限時免費這個部份並未開放使用哦！

按下拍攝鈕即可拍下 1 秒的畫面，接著可預覽效果，並選擇分享或完成。程式還有提供通知中心的快捷功能，可隨時下拉通知中心啟動程式。

1 秒拍出來就是這個感覺囉！真人入鏡一定更好玩，大家一起嘗試看看吧～