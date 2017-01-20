大多數的 Android 手機都已經捨棄實體鍵，在螢幕最下方以虛擬按鍵來取代，也就是俗稱的海苔條，很多人覺得黑黑一條在下面看起很礙眼，所以都會想要將這條海苔給隱藏起來，但若你不想隱藏，其實還可以利用「Navbar Apps」來幫它換個造型唷！

它提供多種造型選項，可依目前使用的 App 主題色更換導航欄的顏色，或是調配自己喜歡的單一顏色來取代原本黑嘛嘛的海苔，除了顏色的變化外，還可以加入可愛的小圖或是依季節也會推出特別的配圖，甚至還有顯示電池電量的小功能，未來準備推出在播放音樂時顯示特別的動態圖形，可說是讓海苔條整個脫胎換骨了。

不過免費版本可選擇的小圖很有限，完整版則可支援新增自己的設計或是下載更多網友的設計圖，有興趣的朋友可以來試試哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Navbar Apps

Navbar Apps 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Damian Piwowarski

Damian Piwowarski 官方網站： http://www.damianpiwowarski.pl/

http://www.damianpiwowarski.pl/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上

Android 5.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Navbar Apps」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會自動啟用，在顏色的部份有兩種選擇，「Active App」可跟著目前使用的 App 變換顏色，「Static Color」則可自訂固定的顏色。在所選擇的項目右上角都可再點入做更進一步的設定，像「Active App」可再自行調整某些 App 的主題色，或是點擊任一處進入選擇要排除套用的 App。

用關鍵字找到要修改的 App 再點入修改即可。

第2步 若選擇「Static Color」則可自行調配想要的固定色。

第3步 往下拉可以再加上一些功能或小圖示。勾選啟用「Battery Percentage」就會在導航欄以半透明的方式顯示電量，點入設定可調整顏色與尺寸還有透明度。

第4步 「image」可在導航欄加入小圖示或其它的造型，不過免費可用的選項沒有很多。

第5步 「Winter is here!」是一些季節性的圖，現在是冬季就提供一些像聖誕節、雪人或是跟 2017 新年相關的圖。

第6步 拉到最下方有個「Music widget」是下一個準備要加入的功能，目前還不能用。在正式套用之前，還有最後一個動作，就是按下「ENABLE」再點入「Navbar Apps」開啟相關的權限。

若是選擇跟隨使用中的 App 變換顏色的話，就會像下圖這樣。開 FB 變藍，開 LINE 變綠囉！

偶爾換點新鮮的也不錯哦！