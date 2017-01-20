打開自己的保險箱對大部份的人來說可能沒什麼特別，但打開＂別人的＂保險箱是不是就刺激的多？就好像在挖掘什麼祕密一般，不過在現實生活中大概很少有這個機會，就讓我們到「TIMPUZ」來滿足這個奇怪的慾望吧！

「TIMPUZ」是由 111% 開發的新遊戲，以開啟保險箱為目的，每個關卡就是一個保險箱，只要能成功解開密碼就能打開它，密碼的形式並不是輸入數字這麼簡單，而是要想辦法將畫面中的數字都消除。

數字以九宮格為基礎，隨著難度的提升會慢慢增加格數，消除的方式是透過點擊格子，就能以十字形將周圍的數字減 1，減至 0 即可消除，但這一切都需在限定的步數內完成，並會依所耗費的步數在最後以星星數來評分，不過無論拿到幾顆星都是可以開啟保險箱的。

想知道這些保險箱裡藏了什麼嗎？絕對都是讓你傻眼的小物，想知道的話就快來一起解開數字謎團，釋放這些被上鎖的保險箱吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TIMPUZ

TIMPUZ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 111%

111% 官方網站： http://www.111percent.net/

http://www.111percent.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 3.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 3.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「PLAY」可先看到玩法說明，接著第一次玩的朋友會有試玩關卡，讓你實際體驗一下。玩法很簡單，點擊有數字的格子就會以其為中心呈十字形將周圍格子中的數字減 1，當全都減至 0 後即可過關。

接著就可以進行第一關囉！在上方的限制步數內完成即可過關，並會依所使用的步數給予星數。

至於打開保險箱中會看到什麼…實在不予置評了，大家自己去體會吧～（望遠方）

如果遇到不會的關卡，可使用右上角的「放大鏡」，看完廣告影片即會以綠底提示你該從何下手囉！

如果有拿滿星強迫症的朋友，想要再挑戰之前不滿意的關卡，可由首頁的「LEVEL」進入關卡列表，切換想要的關卡。在「COLLECTION」則可以看到目前由保險箱裡找到的東西哦！