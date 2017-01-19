坐辦公室的上班族或是只要坐在電腦前就黏住的朋友，一定不難發現自己的腰圍、臀圍一天天增加，長期下來肩頸也會感受到持續的酸痛不適，那都是因為太長時間坐在電腦前維持相同的姿勢，沒有適當休息的緣故，一直盯著電腦視力也會受到影響的。

雖然我們都知道、醫生也都這樣建議至少使用電腦一小時要休息十分鐘之類，小朋友的使用時間則要更短，但工作一忙下來，真的不太可能時時提醒自己做到這點，就讓「動動」來幫助你吧！

它是一款可以定時提醒你休息或工作的貼心小助手，可自訂工作與休息時間（例如工作 2 小時，休息 10 分鐘），啟動後就會在時間到時播放鈴聲提醒你，而且還提供多種小運動，讓你在休息時間可以選幾個來動一動，不知道該做哪個動作的話，程式有附加隨機按鈕，按一下就幫你挑一個小運動，還有動畫示範跟著做就 OK 囉！

想擺脫肩頸僵化肚肥大的困擾嗎？就從改變工作習慣開始吧！休息個十分鐘，公司不會倒掉、地球也不會停止轉動，所以不要再為自己的不良習慣找藉口啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動動-工作休息提醒貼心小助手

動動-工作休息提醒貼心小助手 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Yanhong Fang

Yanhong Fang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「動動」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 在「時間」頁籤中先設定自己想要的工作、休息時間以及重複次數，設定完畢記得要開啟「推送通知設定」。

第2步 切換到「設定」頁籤，可依喜好修改通知時的文字內容以及鈴聲類型。

第3步 一切都 OK 後，記得回到「時間」頁籤啟動計時器，當時間到時就會響鈴提醒你該休息或工作囉！

第4步 若休息時想動一動，可切換到下方最左側的頁籤，這裡有提供一些動作給你參考，每一個都有提供動畫示範，如果不知道該選哪一個，可點擊下方的按鈕就會隨機幫你挑哦！