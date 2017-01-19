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「愛的計算機」可保留多筆紀錄的粉嫩計算機（iPhone, iPad）

這款名稱與實際功能不太相關的「愛的計算機」是一款擁有基本運算功能的計算機 App，它最大的特色在於它粉嫩的外表，以及在按下等號或是清空記憶時的可愛小音效，在數字的部份除了在 0 裡加上了小愛心外，其它的數字字體也都很 Cute 哦！

不過它畢竟還是個計算機，光靠外表可是不行的！雖然只能用來計算加減乘除，但它的計算結果都會被保留下來，只要不清除或關閉程式，這些紀錄都會一直存在。

可透過滾動計算列的方式切換顯示不同的歷史紀錄，需要比價時也相當方便，而且移動到計算列的歷史紀錄都可修改算式重新計算，若需要複製計算結果，只要長按就能 copy 下來囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：愛的計算機 Luv Calc
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Chia Wei Liu
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「愛的計算機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟計算機輸入算式後，會以粉橘色代表目前正在運算的內容。可以看到只提供很基本的運算符號。

 

按下等號後，剛剛輸入的算式就會移到上方，運算結果也會出現在計算列內可再次用於下次的計算中。

 

在上方上下滑動可切換查看歷史的運算紀錄，移到計算列內的紀錄就可以再針對算式進行修改。

 

把剛剛的 3 改成了 2 重新計算了結果。若需要複製運算內容或結果，可直接在上方長按即可複製。

 

 

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