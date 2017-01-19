各位準新人們，為了準備婚禮大大小小的事一定都忙的昏頭轉向，合八字挑日子、拍婚紗、訂喜宴，還要找婚祕什麼的，很多需要注意地方以及要準備的東西，搞的一個頭兩個大，如果科技可以為你們分擔一些事，讓整個流程可以更順暢的話，其實也是很不錯的，就像這個「禮金簿」App 就可以利用 iPad 取代手寫記錄禮金的麻煩哦！

它的介面完全複製實體禮金簿的設計，可記錄人名與禮金金額，除了手動輸入人名外，也可事先匯入名單，在收取禮金時就能更快速且方便的找到人名，節省輸入的時間。一般為了要發喜帖及統計宴客數都會事先整理出參與名單，只要將這個名單先匯入就 OK 啦！另外，禮金的部份也可先將常見的金額數建入，例如 1200、2400、3600…等，在記錄時就能直接點選快速登錄。

在收完禮金後，程式還提供統計的功能，可清楚的知道收取的總金額，每個金額收取的筆數以及全部的明細，更可以金額大小來排序，程式本身有提供查詢功能，但如果不想一直將這個 App 留在 iPad 中，便可選擇將這些統計資訊轉成 CVS 檔或 PDF 檔，再以 Email 寄送報表或傳至 iTunes 資料夾中方便日後查看。

用它來幫忙記錄禮金可避免客人一下蜂擁而至造成人工記錄塞車的狀況，也可減少筆誤的風險，事後統計也相當快速，對於資料的留存及查詢都十分便利！準新人們可參考看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 禮金簿

禮金簿 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： MartyHome

MartyHome 官方網站： http://iphonedone.blogspot.tw/2011/02/ipad-v10.html

http://iphonedone.blogspot.tw/2011/02/ipad-v10.html 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 4.0 以上

iOS 4.0 以上 軟體下載 ：在 iPad 中開啟 App Store 並搜尋「禮金簿」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

程式的操作介面完全仿造實體的禮金簿，看起來是不是很親切呢？開發者有十分詳細的「使用說明」可以參考。

在事前可先將賓客名單匯入，就不需要一個個手動輸入囉！匯入方式可以參考使用說明。

若已先建立名單，收取禮金後就可以直接點擊「新增來賓」，透過姓氏即可快速找到人名，禮金的部份也可先將幾個常見的金額建入，就能直接選取新增了。