很久很久以前，因為 Windows 很不穩、很容易當機或掛點，導致常常需要重灌系統。後來大家都會推薦使用 Ghost 之類的軟體來幫作業系統做完整的備份，等哪天電腦又掛了可以馬上還原回去，省下許多重安裝、設定的時間。

後來微軟在 Windows 7 之後的版本提供了類似 Ghost 的系統映像備份功能，只要事先備份一下，日後就能在系統不穩定或無法正常運作時快速恢復原本的狀態。

Windows 內建的系統映像備份功能可以幫我們把整個 Windows 分割區、開機檔及系統相關檔案都整個備份下來，除了備份、燒錄到光碟片的選項之外，也可存到硬碟或區網中的網路磁碟..等位置，避免因為備份檔太過龐大而浪費太多光碟片。

不過做好的系統映像光碟片並不像 Ghost 或其他類似的備份軟體那樣可以直接用光碟開機、啟動電腦，而是在電腦開機時按「F8」或其他方式進入維護模式再執行「系統映像修復」等功能，不管是備份或還原都還算簡單，不過就只能支援 Win 7 之後的新版 Windows。

一、備份整個 Windows 作業系統

以下方法適用於 Windows 7/8/10 等新版作業系統，備份系統的時機最好是在電腦買來、安裝好要用的軟體後，做一次最原始的完整備份，等電腦有問題時才能還原到最乾淨、最健康的版本。

第1步 按鍵盤上的「窗戶鍵」+「R」開啟「執行」視窗，貼上以下指令再按「Enter」：

C:\Windows\System32\sdclt.exe

第2步 開啟「備份與還原」視窗後，按一下左邊的「建立系統映像」。

第3步 此時可選擇在「硬碟上」、「在一或多片 DVD 上」或「於網路位置」…其中一種儲存裝置，接著按「下一步」。

第4步 視窗中會列出要備份的分割區與預估會耗用的空間，確認無誤後按「開始備份」按鈕。

第5步 然後依照指示放入空白光碟片… 再等它慢慢複製全部檔案。