有點年紀的朋友都聽過鄧麗君的《月亮代表我的心》這首經典歌曲，因為月亮有陰晴圓缺各種不同的月相，所以常被用來形容心情的起伏，這款「Luna Diary」就是一款加入了月相元素的日記 App，讓你可以在寫日記時用五種月亮形狀來簡單的記下當天的心情。

除了用文字來記錄外，你還可以挑一首專屬的歌曲來代表這一天，並可加入數張照片或是影片，比一般的日記 App 更能保存豐富的記憶唷！一打開日記的歡迎畫面會依最近 30 天內的日記數量變換畫面上的月亮形狀，多多使用的話還有機會可以看到地上長出可愛的花朵，天上則會出現一閃一閃的星星，畫面上的一切都與你息息相關。

在列表中可以看到所有的日記，還會將每天的心情月亮排排站，讓你一眼就能看出最近的心情好壞，若有加入音樂的日記，在點開來看時就會自動播放音樂，就能邊聽邊回憶日記看起來更有 fu！想要保有隱私安全的話，程式也有提供密碼保護，想開始寫日記了嗎？來看看「Luna Diary」吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Luna Diary

Luna Diary 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Ezekiel

Ezekiel 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Luna Diary」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，因為還沒開始寫日記，所以是暗暗的新月。點擊下方可展開功能列，點入「筆形」按鈕就可以開始寫日記囉！

在左上角可展開月相選單，用月亮的形狀來代表自己的心情。可輸入標題與內容外，在右上角可加入影片、音樂及相片。可一次選取多張照片或多部影片加入。

點開列表就可以看到所寫下的日記囉！不過測試後發現就算在寫日記時修改日期，程式還是會自動歸在當日，所以看來是無法補寫日記哦！若有加入音樂的話，會在右側顯示音符，點入的話就會開始播放音樂。若是加入照片或影片則可在下方點擊放大瀏覽。

開始寫日記後，天空的月亮就會隨日記的篇數而變化，若寫的越多，天空也會出現星星，地上則會長出花朵唷！點入最右側的「設定」可設定密碼或鬧鈴提醒，在「Appearance」可改變文字對齊方式以及月亮的顏色。