在使用電腦處理文書作業，若有需要比對兩個文件內容或是需參考資料時，要讓兩個視窗或檔案並排顯示是很容易的事，不過若是換到了手機或平板上就不是那麼簡單了，一方面是很少看到支援這功能的 App，另一方面是因為螢幕已經夠小，再切一半顯示兩個視窗也不是太適合閱讀，但若你真的有這個需求，可考慮使用「Double note」來做為你的行動文字編輯器。
「Double note」就像電腦裡的記事本，是一個純文字的編輯器，可保存多個文字檔案，在需要時可將兩個文字檔並列顯示，且可各別進行內容的編輯，也可在兩個文字檔之間相互複製貼上，讓你在行動裝置上編輯文字、處理文書作業更加簡單唷！有需要的朋友，快趁限時免費下載用用看囉～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Double note
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Bogdan Novikov
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 5.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Double note」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式點擊右上角的「New」可新增文字檔。編輯完成按下右上角的「Done」即可儲存，在下方就可以選擇要新增第二個文字檔或是從已存在的檔案中選取。
若選擇新增則會在畫面右側開一個新的空白文字檔，可直接輸入內容。選擇由已存在檔案加入的話，則會列出檔案讓你選擇。
這樣就能夠讓兩個文字檔並排，比對、參考資料、編輯、複製貼上都很方便哦！所有的文字檔都會在首頁列出來，點入即可編輯，向左滑可選擇刪除。