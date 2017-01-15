在這個花花世界裡「極簡待辦」要為你帶來一片淨土，純白的介面搭上純黑的文字，沒有多餘的色彩，就是簡簡單單卻好用的待辦清單。
操作方式也走極簡風，向下拉即可新增事項，向右滑標示完成，向左滑可編輯或刪除，若是有時間性的事項也可設定提醒時間，指定單一日期或是每日、每週、每月、每年同一時間重覆提醒都沒問題，另外還可選擇延遲提醒唷！
當你需要專注某個事項時，可進入專心模式，依需求設置計時器並啟動後只要偵測到你拿起手機，就會跳出視窗提示你該放下手機並保持專心，不過這個功能是考驗自制力的，因為只要跳離程式畫面就沒作用囉！各位有興趣的朋友，現在就一起來體驗看看什麼叫做超級白吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：極簡待辦
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Davetech Co., Ltd.
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「極簡待辦」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
初次啟用可以看到開發者給大家的操作教學，懶得看英文的朋友可看下圖說明。搖晃手機的話可將已完成事項移除哦！
下拉新增事項時，可按右側的鬧鐘圖示，即可設定提醒時間，若需固定時間重覆提醒，可在下方做選擇。
向上拉可看到已完成的事件都會被保留在此處，點擊右上角可進入設定畫面。可依需求修改提醒音效響鈴次數、延遲提醒，也可設定每日提醒，另外雖然整個程式白帥帥的，某些地方還是會有一點點的顏色，所以這邊有提供八種主題色系供使用者選擇。
若有設定提醒則會在時間到時跳出通知，點擊可選擇是否要延後提醒或是標記為已完成。另外程式支援顯示在通知中心，當完成事項時也可直接下拉通知中心做標記哦！
如果想要專心做某件事，想提醒自己不要被手機干擾的話，可點入該事項進入專心模式，設定需要的時間後啟動，就會在偵測到你拿起手機時跳出視窗提醒你放下手機保持專心囉！