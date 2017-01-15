在這個花花世界裡「極簡待辦」要為你帶來一片淨土，純白的介面搭上純黑的文字，沒有多餘的色彩，就是簡簡單單卻好用的待辦清單。

操作方式也走極簡風，向下拉即可新增事項，向右滑標示完成，向左滑可編輯或刪除，若是有時間性的事項也可設定提醒時間，指定單一日期或是每日、每週、每月、每年同一時間重覆提醒都沒問題，另外還可選擇延遲提醒唷！

當你需要專注某個事項時，可進入專心模式，依需求設置計時器並啟動後只要偵測到你拿起手機，就會跳出視窗提示你該放下手機並保持專心，不過這個功能是考驗自制力的，因為只要跳離程式畫面就沒作用囉！各位有興趣的朋友，現在就一起來體驗看看什麼叫做超級白吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 極簡待辦

極簡待辦 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Davetech Co., Ltd.

Davetech Co., Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「極簡待辦」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次啟用可以看到開發者給大家的操作教學，懶得看英文的朋友可看下圖說明。搖晃手機的話可將已完成事項移除哦！

下拉新增事項時，可按右側的鬧鐘圖示，即可設定提醒時間，若需固定時間重覆提醒，可在下方做選擇。

向上拉可看到已完成的事件都會被保留在此處，點擊右上角可進入設定畫面。可依需求修改提醒音效響鈴次數、延遲提醒，也可設定每日提醒，另外雖然整個程式白帥帥的，某些地方還是會有一點點的顏色，所以這邊有提供八種主題色系供使用者選擇。

若有設定提醒則會在時間到時跳出通知，點擊可選擇是否要延後提醒或是標記為已完成。另外程式支援顯示在通知中心，當完成事項時也可直接下拉通知中心做標記哦！

如果想要專心做某件事，想提醒自己不要被手機干擾的話，可點入該事項進入專心模式，設定需要的時間後啟動，就會在偵測到你拿起手機時跳出視窗提醒你放下手機保持專心囉！