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「Angle Meter」測量角度的好工具，不論遠近、大小都好量！（iPhone, Android）

在生活中或工作上若有遇到需要測量角度的時候，手邊又剛好沒有適合的工具該怎麼辦呢？其實在 Google Play 或是 Apple Store 裡都有許多的工具 App 可以下載，像「Angle Meter」就是一個好用的量角工具。

其提供四種測量模式，若是要測量的是身邊比較小或可觸及的目標物，就可將手機本身當成測量工具，直接放置在要測量的物件斜面處，就能立即知道角度是多少；若是待測量的目標物是比較遠的，例如建築物，就可以使用手機的相機鏡頭來進行測量，在螢幕上會顯示一條水平線與測量線，讓你輕鬆就能知道目標物的角度。

也可測量相簿照片中景物的角度，若是想保留測量資訊的話，就可以先將要測量的部份拍起來，再使用「Image」模式，就可以在測量後保存測量結果。另外，有時我們在安裝層架或是櫃子、電器…等物品時，會需要使用到水平儀，不過一般的水平儀通常都只有一個面向，在「Angle Meter」中直接在同一個畫面呈現三種面向，包含平水、垂直與傾斜 45 度，可一次測量，並會在三者的角度都小於 1 度時自動發出提示音唷！有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

開啟程式預設為本體測量模式，直接將手機放置在需要測量的物品斜面處角度，就會在下方圓圈中顯示角度囉！也有兩種測量方式可選擇，點擊「Mode」即可切換。一種是平面放置，一種是將手機立起來用手機側邊放置測量。

 

由左側的「Options」可選擇其它的測量方式。「Camera」可透過相機鏡頭來測量較遠處的目標物，在螢幕上紅線是水平線，調整手機將藍線對齊要測量的位置就可以得知角度囉！

 

「Image」模式則可匯入相簿中的照片或立即由相機拍照。

 

將畫面上藍色的測量線、中心點調整到正確的位置，就能在左上角得知角度。要調整前先點選要移動的測量線，然後在螢幕上滑動即可順時針調整角度。點擊左下角的「Save」即可保存測量結果。

 

「Level」就是水平儀，一次會顯示三個面向，在三個角度都小於 1 度時就會自動發出聲音提醒你，若不想被提醒可由左上角進入關閉功能。

 

如果覺得好像測量起來有點不準，可點入「Calibrate」進行校正，先將手機放置在水平的平面上，然後按下「Calibrate Me」即可完成校正。

 

 

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