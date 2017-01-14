有些家長會認為玩電子產品提供的遊戲不比實際能用手摸到的玩具來的好，因為透過真實的觸摸可以帶給小朋友更多一層的感官體驗，不過這款「Busy Shapes」非常推薦可以下載給小朋友玩，因為除了不能真的拿到遊戲裡的積木或各種道具外，它提供的多元探索訓練，絕對能為小朋友帶來許多腦力激盪的新體驗！

雖然「Busy Shapes」是為 2~5 歲的孩童設計的，但個人在試玩的時候，也覺得相當有趣，認真覺得大人其實也可以玩啦！它的玩法就是要將畫面中的積木或任何物品放入形狀相符的孔洞內即可進入下一關，不過其實除了形狀必須一致外，在顏色上也需要符合才可以，在玩到某個程度時，就會加入色彩學的相關元素，可能會要求將紅色的積木變成橘色或紫色…等，讓小朋友在玩遊戲當中就能學到一些調色的概念。

雖然不能真的摸到這些道具，但程式在音效以及拖拉的手感上都有下了一點功夫，例如原本的積木拖曳時會有木頭磨擦的聲音，但當換成了海棉，移動時就會變成有點濕黏的聲音，配合場景底部材質的不同也會產生不同的音效，在拖曳物品時若遇到場景中有水或某種液體，還會變得難以移動，這些都能給孩子們不同的感受。

越到後面場景會有越來越多的機關，還會有透明玻璃蓋著積木讓人無法移動，需用其它的積木或更長的木條才能將積木推出來，各種的難題都是要考驗小朋友的推理思考能力，有時孔洞或積木還會被藏在某些裝飾物下方，要讓小玩家們自己慢慢的摸索，動腦的機會很多。不過有些地方也許對小孩來說可能還是太過困難，但別擔心，程式會自動依玩家的程度調整難度，家長們也可以在一旁陪伴協助哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Busy Shapes

Busy Shapes 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： EDOKI ACADEMY

EDOKI ACADEMY 官方網站： https://www.edokiacademy.com/

https://www.edokiacademy.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Busy Shapes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊下方的按鈕即可開始遊戲，遊戲會自動記憶上次結束的關卡。從最簡單的開始，將畫面中的積木移動到相符合的孔洞即可過關。

材質會開始慢慢的出現不同的變化，形狀也越來越多元。

出現奇怪的液體了！不小心從上面經過的話，會變得很難拖行哦！然後是越來越多的裝飾物、機關。

哎呀！路被擋住了！或是要移動的東西被放在玻璃蓋下摸不到怎麼辦？請小朋友動動腦吧！

奇怪！孔洞在哪裡呢？試著找找看。

右下角是變色工具，可以讓物品改變顏色，除了基本的三個顏色外，試試將積木移動到藍色與紅色之間，它就變成跟孔洞一樣的紫色囉！

再厲害一點就可以進入圖形組合的境界，將積木碰到右下角的三角形，就會變成需要的箭頭！用方形積木依孔洞的形狀去觸碰圓形圖示的相對位置，即可獲得與孔洞相符的新積木啦！

爸爸媽媽如果想知道小朋友學習的狀況，可雙擊左上角的圖示，輸入答案後就可以進入「大人專區」查看相關的內容了。