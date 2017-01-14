某些時刻就是想聽聽下雨的聲音，但卻討厭濕答答的天氣，這麼矛盾的願望就讓「Rainville」來幫你達成吧！它是一款以雨聲為主的環境音產生器，而且中文名稱取為「聆雨」音同淋雨但意思卻是聆聽雨聲，這樣的雙關語是不是很有意思呢？

有人說下雨天讀書天，也有人說下雨天最適合睡覺，除了是因為下雨外出比較不方便外，其實還有一個原因是雨聲有讓人心情沉靜的作用，不論在工作、唸書或是想培養入睡的情緒，聽點雨聲都是很不錯的選擇。

「Rainville」提供古色古香的介面風格，包含蟬嗚、蛙聲、海鷗、琵琶、夏夜、流水…等十八種音效，雖然並不是所有的音效都有搭配著雨聲，不過都各有特色唷！另外還有搭配名畫的每日一句可以欣賞，但可惜沒有提供睡眠定時器，在睡前使用的話一個不小心就會一路播到早上哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聆雨 – 且聽細雨，勿濕衣襟 Rainville

聆雨 – 且聽細雨，勿濕衣襟 Rainville 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Peng Duan

Peng Duan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「聆雨」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後按下「播放」即可開始聽到雨聲，向上滑動可展開選單，有許多其它的音效可選擇。

拉到最下方的「每日一言」還可以欣賞美麗的畫作與一句發人深省的字句哦！