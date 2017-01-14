當你在網路上看到一些影片，希望能把它下載回來放在電腦或手機上來播的話，該怎麼做呢？

Saveting 是一個網路影片下載服務，支援國外23個常用的社群/影音/音樂網站，使用時不用先下載、安裝軟體，支援 Windows, Mac 電腦與 Android, iPhone, iPad.. 等各種智慧型手機與行動裝置，只要能瀏覽網站就能快速下載你要的影片或 MP3。

Saveting 的操作相當簡單，只要貼上網址、按個按鈕就可以開始下載。下載時還可自行選擇要下載那種解析度的影片（如果有提供的話），另外也可直接下載無畫面、純音頻格式的檔案，對於一些語言學習、政論節目…等內容來說，轉成聲音檔放在手機上聽就相當方便。

網站名稱： Saveting

Saveting 網站網址： http://saveting.com/

http://saveting.com/ 可支援的網站：Youtube, SoundCloud, AceMP3, Vimeo, Twitch, VidMe, Instagram, Twitter, Vine, Facebook, Dailymotion, 9GAG, South Park, Mixcloud, Liveleak, TED, Vevo, XVideos, XHamster, Pornhub, XNXX, SpankBang, RedTube。

使用方法：

第1步 開啟 Saveting 網站、貼上影片網址，再按「Download」按鈕準備開始下載。

如果你在手機下載 Youtube 之類影片卻無法正常下載的話，記得把網址「https://m.youtube.com/watch?v」改成「https://www.youtube.com/watch?v…」即可， 就是手機版跟電腦版的網址不同，Saveting 似乎不會自行辨識。

第2步 經過幾秒鐘處理過後，影片縮圖旁邊會列出各種不同解析度的影片下載連結，點一下右邊的「Download」即可下載。

另外，如果你沒時間看完整個影片，希望能在手機或開車時用聽的，也可以選擇「Audio only」的下載連結。