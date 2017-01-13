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可調讀速的日文短篇新聞「NHK Easy Japanese News」練習聽力的好工具（Android）

學習日文的朋友們看過來，是否正想找點練習聽力的東西呢？去聽日本當地的電台是一個方法，不過程度不到的話，通常很難聽的懂，又沒有字幕的輔助下，聽久了難免會失去興趣，不妨可以來聽聽「NHK Easy Japanese News」。

其提供的都是短篇的日本新聞，且皆附上新聞的文字內容，並完整標出漢字假名，讓你可以邊聽邊看，或是在聽不懂的地方可以有查詢的依據，程式更貼心的將文中的關鍵字標示出來，可另外連結開啟線上翻譯辭典查看其意義，在文末也會列出相關詞語的日文釋義，對於加強日文聽力、閱讀能力以及字詞的學習都是很有助益的！

每篇新聞都有真人發音，會全文以平速唸過一遍，可選擇重複播放外，也可以依自己的需求再調慢或加快讀速。完整版更可進一步隱藏漢字的假名發音以及支援離線使用。想要加強日語能力的朋友都很適合下載，又能同時了解在日本發生的新聞哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：NHK Easy Japanese News
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：AOVILL TEAM
  • 官方網站：http://aovill.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「NHK Easy Japanese News」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

每天都會更新數則新聞，點入即可看到文字新聞，由下方就能播放新聞內容。

 

在新聞內容中，有些關鍵字可點擊開啟線上辭典，預設為日英翻譯，可在設定中修改為日中翻譯。

 

拉到新聞最下方也會將文中的關鍵字列出來並以日文釋義，有機會可以學到新單詞外，又能加強日文的閱讀能力哦！另外在左下角的位置，點開「100%」即可調整讀速，% 數越高唸越快，反之則慢。

 

 

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