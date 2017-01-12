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「Readio 句樂簿」附加好句子的桌面時鐘小工具（Android）

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一生中如果可以有句話能打中你的心是一件很好的事，這樣不論是遇到什麼難題、挫折，也許都能夠靠這句話重新再獲得力量，不過這句話可能沒那麼好找，也是要看緣份，看當下的心境是不是能夠產生共鳴，所以好句子是可遇不可求的！

既然如此，更是要多多接觸才更有機會找到那屬於你的好句子！除了常常看書、聽聽名人演講外，安裝「Readio 句樂簿」也是一個挖掘名句不錯的管道，它是一款桌面時鐘小工具，但除了提醒你時間外，也同時會持續的提供你一些有趣的句子，當你在查看時間或是恰巧在手機桌面瞄到有興趣的句子時，就可以再點入閱讀，有些句子還會附上音檔或是影片連結，讓你直接聽到或看到名人講名言當下的情境。

對於喜歡的句子可一鍵加入收藏，並可分享到其它的平台或是儲存圖文做為鎖屏畫面、桌布使用。每天早晚上都會推播新句，不過個人是覺得預載的內容少了一些些，句子重覆出現的頻率有點高，但這樣接觸名言或好句子的概念是蠻不錯的，有興趣的朋友可一起下載用用看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Readio 句樂簿
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Readio
  • 官方網站：https://www.facebook.com/readio.cc
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Readio 句樂簿」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式，它就會叫你直接去桌面新增小工具。所以，就先去將「句樂簿」加到桌面吧！（如何新增桌面小工具：可參考此篇

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第2步 新增後點擊一下小工具可開啟設定畫面，基本上可以先不用動，使用過後再回來調整也可以。

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第3步 按下返回鍵就可以正式進入句樂簿的主程式，在這邊可以瀏覽所有的句子，有空時來看看也不錯哦！點入有興趣的句子可查看更完全的內容，並搭配精美的背景圖。

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第4步 桌面小工具下的句子會依設定時間進行輪播，若剛好看到有興趣的句子，就可以點入查看，有些句子還會附上音檔與影片連結哦！

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第5步 真的覺得不錯，可按下方的「愛心」加入收藏，或是進行分享、儲存圖文。

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第6步 加入收藏的句子就可以使用上方的工具進行編輯，調整字體大小、文字配色格式、排列方式以及更換背景圖。

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修改一些設定後，看起來是不是感覺差很多呢？所有的句子都可以在加入收藏後依自己的喜好來調整各種搭配再做保存哦！

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