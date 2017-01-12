有在賣買股票的朋友，幾乎每天都要盯著密密麻麻的股市資訊，對眼力不佳的人或是長輩們來說肯定是相當吃力的事，若不想常常看盤看到眼睛花，可以考慮下載「股市 888」到手機裡。

「股市 888」是一款擁有超大字幕的行動股市即時報價軟體，可以只將需要的股票加入清單中，因為使用的字體很大，所以就算視力不好的朋友也能輕鬆看盤哦！提供上市、上櫃股票，利用股號或關鍵字即可查詢加入，內容包含加權指數、個股五檔明細查詢還有當日最高價、最低價以及成交量…等資訊。

其實「股市 888」有提供大字幕與超大字幕兩個版本，服務的內容都一樣，只是內容排版呈現方式的不同而已，下面有附上兩者的下載連結，大家可依自己的需求喜好來選擇唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 股市 888

股市 888 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Just SW

Just SW 官方網站： http://justsw.blogspot.tw/

http://justsw.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：大字幕 超大字幕

操作畫面：

《大字幕版本》由右上角的「＋」輸入關鍵字或股號搜尋，點擊後即可加入清單中。

新增後就可以在列表中看到個股資訊囉！點擊可切換查看不同訊息。

若有不需要的股票，只要向左或右滑即可刪除。資訊不會自動更新，需要查看時記得按一下右上角的按鈕手動更新。

《超大字幕版本》開啟程式即可看到所選股票，左右滑動可切換不同股票資訊。由上方可新增股票，若加入的股票比較多時，可由「自選股票」以清單方式查看，切換更方便哦！