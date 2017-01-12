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[免費] Free MP3 Cutter and Editor v2.8 聲音檔裁切、分割、編輯工具

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Free MP3 Cutter and Editor 是個簡單、小巧的免費音樂檔裁切/編輯工具，主要功能就是幫我們把 MP3 音樂檔中不要的部分給刪除掉，留下需要的部分。

除了裁切音樂檔的功能之外，還提供了音量調整的設定，亦可直接按「Maximize Volume」按鈕將音量放到最大，解決收音不良、聽不到聲音的問題。

另外還有「Fade In」、「Fade Out」聲音淡入、淡出與單聲道⇆立體聲轉換…等特殊功能，是個簡易型的實用小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Free MP3 Cutter and Editor
  • 軟體版本：2.8
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：859 KB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.musetips.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  開啟 Free MP3 Cutter and Editor 視窗，點一下「Open a File for Editing」並選取你要處理的 MP3 音樂檔，或直接將檔案拉到視窗中。

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第2步  如要裁切音樂檔的話，請先在要剪掉或保留的片段開頭點一下滑鼠左鍵，再按上面的「Set Start」。

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第3步  然後在片段結尾點一下再按「Set End」，選取之後再按左下角的「Delete Selected」刪除選取的部分或「Delete Unselected」刪除未選取的部分，完成後按左上角的「Save」按鈕即可輸出。

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第4步  如要調整聲音檔的音量，請按「Change Volume…」按鈕再依照需求放大或縮小。

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第5步  另外還有「Fade In」、「Fade Out」…. 等淡入淡出的設定。

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