養狗、養貓都不夠看！這次就來養豬吧！「幸福呼嚕」是一款好療癒好療癒的小豬養成遊戲，屬於放置型的遊戲，只要有空來摸摸肥嘟嘟的小豬就能讓牠們好開心囉！主角嚕嚕豬因為失去了 Happy 的生命能量，所以都懶懶的倒在原地，也忘了要怎麼動，因為不小心跑到了你的手機裡，就請你幫助牠再次站起來，給牠活下去的動力吧！

摸摸嚕嚕豬就能提高牠的 Happy 能量，累積足夠的能量就能重新教會牠怎麼站起來、怎麼走路、怎麼轉身…等動作，等到大隻的嚕嚕豬回復到一定等級後，就可以再加入一隻可愛的小小豬，然後一樣一一的教牠所有的動作，但是越後面越需要更多的能量，雖然提升小豬的等級可自動提升放置時的能量，但肯定是不敷使用的啊！

因此遊戲會不定時的跑出禮物盒降落傘，這些禮物盒其實就是給你一個看廣告影片獲取大筆能量的機會，如果想快速升級的話，就只能靠這些禮物盒了，但若不想被廣告牽制的話，慢慢玩、慢慢的”摸”也是可以持續升級的。

除了超賣萌的小豬外，之後還可解鎖更多不同的動物，像是小雞、企鵝、兔子、鴨子…等，造型都是相當可愛的哦！有時牠們還會自己有互動，沒事看著牠們發呆或摸摸牠們都是十分療癒的，想養寵物又沒辦法真的養的話，來玩玩這類型的養成遊戲也不錯哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 幸福呼嚕

幸福呼嚕 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： COCOSOLA

COCOSOLA 官方網站： http://cocosola.jp/

http://cocosola.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.1 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.1 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次玩的話建議可以跟著遊戲前導動畫了解遊戲的背景故事，這段動畫也會順勢做簡單的玩法教學，但如果真的很不想看的話，點擊右下角的「SKIP」略過即可。

接著會引導你去摸摸豬，摸牠的話下方的 Happy 能量就會上升，最後下方的按鈕就會冒出來啦！點入「愛心」就可以開始教牠動作了。

每隻動物都有許多的動作要學習，每個動作也都要耗費許多的能量，在按鈕上方都有標示需要多少能量，就一一的為嚕嚕豬進行升級吧！

有時畫面中會飛出熱氣球，點擊它就可以看到禮物盒所包含的東西，點入看完廣告就可以獲得所標示的能量。

等到嚕嚕豬升到 14 級後，就可以再多一隻小小豬，但小小豬需要的能量更多，雖然提升等級的嚕嚕豬本身可以自動產生能量，但還是不夠用的，想要快速升級的話得靠你摸摸牠們或是看廣告來取得大量的能量。

小小豬需要學的動作也是很多種，可以慢慢玩，回到主畫面就可以看牠們兩個可愛的身影以及有趣的互動，記得有空要來摸摸牠們順便累積能量哦！