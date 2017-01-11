人生中有許多重要的日子值得紀念或是慶祝，但人總是健忘，常常會忘記它們，為了避免這樣的囧事發生，我們可以使用行事曆來提醒自己，但若你更想要有時時被提醒或是讓這個日期有一步步接近的真實感，使用倒數日之類的工具程式會更加有感！

「Time Until」就是一款很漂亮的重要日倒數計時器，在主程式中最小的計時單位可到秒數，讓你可以清楚的感覺到時間的流逝，你也可以依實際需求來調整時間的顯示單位，例如全都換算成分鐘數、時數、天數或是以週數來顯示，並可設定提前 15 分鐘通知你。

可為每個重要的日子選張適合的背景圖，並能簡單的加入模糊效果以及調整明暗度，這樣圖片與倒數日的文字結合起來會看起來更有質感。除了在主程式中查看外，程式也支援兩種尺寸不同風格的桌面小工具，極簡風的小工具提供八種單色背景，同樣可選擇時間呈現的最小單位，並可任意調整其寬度。

另一個含背景底圖的小工具就可以由 3×2 的大小任意縮放到最大，不過若有多個重要日提醒，免費版本僅可放置最近到期的事件，無法自由選擇要放置哪一個哦！真的喜歡的話再考慮購買完整版吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Time Until

Time Until 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Bruno Schalch

Bruno Schalch 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Time Until」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 第一次開啟程式時，會看到左圖視窗，詢問是否同意匿名分享使用資訊，若不同意的話取消勾選再按下「BEGIN」即可開始使用。填入重要日的名稱、設定時間與日期。

第2步 接著可以選張漂亮的背景圖，可使用自己相簿中的照片或是由線上圖庫選取圖片。

第3步 選擇圖片後，可用兩指縮放尺寸或拖曳調整位置，並可加上一些模糊效果與調整明暗度，完成後按下「DONE」。

第4步 若有需要的話可按「ADD REMINDER」加入響鈴提醒，可選擇在事件到期時或提前 5 分鐘 ~ 12 小時提醒，可由右側的「＋」、「－」調整時間。

第5步 最後按下「START COUNTDOWN」即完成設定。由右上角的「＋」可再新增其它的事件。

第6步 在右上角可展開選單，可再次編輯事件內容或是截取倒數日的圖片進行分享。進入「Settings」可調整一些細項，包含時間的顯示單位、時間的格式…等。

第7步 桌面小工具有兩種尺寸可選擇，選擇小尺寸的可手動新增，或也可選擇已存在的事件。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第8步 小工具可另外設定時間的顯示單位，下方可左右滑動選擇背景色，共有八種可選擇。若想要顯示日期的話，記得勾選「Display Date」，按下「START COUNTDOWN」即可新增到桌面上。

第9步 小工具可任意調整寬度。

第10步 若是選擇帶底圖的小工具則無法選擇要放置的事件，會自動抓最近一個到期的事件來放，若想自由選擇或是調整其它的項目就需購買完整版。這款小工具就可以調整大小，最大可充滿整個桌面哦！