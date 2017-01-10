不論是在工作、唸書還是睡覺前，有些朋友都會習慣聽點音樂或環境音來幫助集中注意力或是放鬆心情，但除了音樂、環境音外，還有另一種音效也能有相同的作用，那就是所謂的「雙聲拍音」，據說這類型的聲音有助眠、舒壓的效果，想試試的朋友可下載「Binaural」這款雙聲拍音產生器來試看看。

其提供五種模式，分別適合在需要解決問題、活動、放鬆身心、靜思冥想以及深層睡眠的時候聽，提供的頻率從 0.5Hz 到 49.5Hz，可依需求來做調整，另外可混入雨聲來聆聽，也可單純只播放雨聲的部份。程式可免費下載，但若想要使用睡眠定時器或是改變配色就需要另外付費購買完整版囉！

至於這效果是不是真有這麼神？在 Apple Store 有使用者給出高評價，不過似乎不是所有的人都適合聽這種聲音，有些人甚至會有不舒服的感覺，老實說我本人就是，聽著聽著反而會產生煩躁感，若你也聽不慣這種雙聲拍音，那就還是乖乖聽音樂或環境音吧！聽聽海浪、流水、蟲嗚、鳥叫…也是很療癒舒壓的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Binaural

Binaural 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Giorgio Calderolla

Giorgio Calderolla 官方網站： http://giorgiocalderolla.com/

http://giorgiocalderolla.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Binaural」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，在畫面上左右滑動就可以調整頻率及模式，每個模式都有一定的頻率區間，越往右頻率越高，可依自己的喜好來做調整。

一共有五種模式可選擇，在調整時上方都會顯示它的作用。移至最左側則是可以只播放雨聲效果。

由下方切換到「設定」功能，可適當的混入雨聲效果，可自由調整雨聲的音量大小，開啟雨聲的話，還會在畫面上加入下雨的動畫。

不過免費版本無法設定睡眠定時器，若使用下來真的覺得效果很不錯的話，可再考慮購買完整版，就能解鎖計時器還有改變整體配色的功能哦！