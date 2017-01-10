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Camcorder 復古家庭影片攝影機，任何影片都能變成 VHS 錄影帶風格（iPhone, Android）

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現在的年輕人很多都沒看過錄影帶了，就算在家裡還看的到它們的身影，也很難找到可以播放的機器囉！這些用錄影帶拍攝的影片，在播放出來看時，多少都會有影像跳動的問題，有時也會有雜訊出現，看起來格外有歲月的痕跡，如果你想讓拍攝的影片也有類似的效果，可以下載「Camcorder」來拍片唷！

用它來拍攝影片直接就能產生復古懷舊的效果，畫面偶爾跳動、偶爾有雜訊、偶爾也會微微的扭曲，在畫面左下方還會以白色字體顯示拍攝的日期與時間，拍攝完畢會直接儲存到相簿中，也可另外選擇分享。

除了可以用來錄影外，針對相簿中已存在的影片也可透過「Camcorder」後製加上復古風格，原本普普通通的生活記錄影片，也能變得更有趣哦！有興趣的朋友一起來試試看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

第1步 開啟程式按下右側的紅色按鈕即可開始錄影，在錄影的同時，就能在畫面上看到跳動的及微微雜訊的效果。

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第2步 在錄影時，左上角會顯示目前錄製的影片長度，右下角則會記錄下拍攝的日期與時間，在左側可拖曳拉桿伸縮鏡頭，也可切換前後鏡頭及開啟補光燈。

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第3步 拍攝完畢會自動儲存到相簿中，也可再進一步選擇分享。

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第4步 若想將已存在的影片加工後製的話，由右下角進入相簿選取影片。

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第5步 等待程式轉換完畢一樣會自動儲存到相簿中。在左下角同樣會顯示影片的拍攝時間哦！

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不論是用程式直接拍攝的影片，還是後製加上復古效果的影片，都十分逼真哦！有沒有覺得超適合拿來拍鬼片的呢？


（利用 Camcorder 錄製的）


（利用現成影片後製）

 

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