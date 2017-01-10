現在的年輕人很多都沒看過錄影帶了，就算在家裡還看的到它們的身影，也很難找到可以播放的機器囉！這些用錄影帶拍攝的影片，在播放出來看時，多少都會有影像跳動的問題，有時也會有雜訊出現，看起來格外有歲月的痕跡，如果你想讓拍攝的影片也有類似的效果，可以下載「Camcorder」來拍片唷！

用它來拍攝影片直接就能產生復古懷舊的效果，畫面偶爾跳動、偶爾有雜訊、偶爾也會微微的扭曲，在畫面左下方還會以白色字體顯示拍攝的日期與時間，拍攝完畢會直接儲存到相簿中，也可另外選擇分享。

除了可以用來錄影外，針對相簿中已存在的影片也可透過「Camcorder」後製加上復古風格，原本普普通通的生活記錄影片，也能變得更有趣哦！有興趣的朋友一起來試試看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Camcorder

Camcorder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Shots Mobile, Inc.

Shots Mobile, Inc. 官方網站： http://thecamcorder.com/

http://thecamcorder.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式按下右側的紅色按鈕即可開始錄影，在錄影的同時，就能在畫面上看到跳動的及微微雜訊的效果。

第2步 在錄影時，左上角會顯示目前錄製的影片長度，右下角則會記錄下拍攝的日期與時間，在左側可拖曳拉桿伸縮鏡頭，也可切換前後鏡頭及開啟補光燈。

第3步 拍攝完畢會自動儲存到相簿中，也可再進一步選擇分享。

第4步 若想將已存在的影片加工後製的話，由右下角進入相簿選取影片。

第5步 等待程式轉換完畢一樣會自動儲存到相簿中。在左下角同樣會顯示影片的拍攝時間哦！

不論是用程式直接拍攝的影片，還是後製加上復古效果的影片，都十分逼真哦！有沒有覺得超適合拿來拍鬼片的呢？



（利用 Camcorder 錄製的）



（利用現成影片後製）