在很久很久以前，高速寬頻網路還不是很流行的時候，為了讓大家不用等太久就能先看到一部分畫面，很多人在網頁或電子報上面放一些尺寸很大的圖或 DM 時，都會先把大圖切割成較小尺寸的方塊，然後在網頁上拼貼起來、加上連結。

雖然現在網路速度快多了，在網頁呈現方面也有許多更有效率的新作法，不過應該還是有很多人有分割大圖的需求。

譬如說希望能把一整張超大尺寸的圖檔切割成多個部分再列印出來，或者想把太長的圖切割成好幾段、分頁顯示，避免浪費太多網站流量…等等，都可以試試看下面這個 ImageSplitter 線上轉檔、圖片切割工具。

其實這類功能很多繪圖軟體都做得到，ImageSplitter 則是比較適合需求簡單、不想花時間下載安裝軟體、花時間學習的人，就把圖檔上傳上去、按一按就可以快速搞定。

使用方法：

第1步 開啟 ImageSplitter 網站，點一下網頁中間的方框、選取要處理的圖片，再按「UPLOAD IMAGE」上傳圖檔。

第2步 上傳好圖檔之後，從上方的分頁點選「SPLIT IMAGE」，並設定你要分割的區塊數量與分割方式。

第3步 設定好分割方式後，按「SPLIT IMAGE」按鈕就可以把分割好的圖檔下載下來。

第4步 下載回來會是一個 .ZIP 壓縮檔，解壓縮後就可以看到一張一張「拼圖」。

第5步 另外還有一些圖片轉檔、裁剪… 等功能。