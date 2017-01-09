作者：,     

[免費] ImageSplitter 大圖切割/裁剪，圖檔分割工具

imagesplitter-200l

在很久很久以前，高速寬頻網路還不是很流行的時候，為了讓大家不用等太久就能先看到一部分畫面，很多人在網頁或電子報上面放一些尺寸很大的圖或 DM 時，都會先把大圖切割成較小尺寸的方塊，然後在網頁上拼貼起來、加上連結。

雖然現在網路速度快多了，在網頁呈現方面也有許多更有效率的新作法，不過應該還是有很多人有分割大圖的需求。

譬如說希望能把一整張超大尺寸的圖檔切割成多個部分再列印出來，或者想把太長的圖切割成好幾段、分頁顯示，避免浪費太多網站流量…等等，都可以試試看下面這個 ImageSplitter 線上轉檔、圖片切割工具。

其實這類功能很多繪圖軟體都做得到，ImageSplitter 則是比較適合需求簡單、不想花時間下載安裝軟體、花時間學習的人，就把圖檔上傳上去、按一按就可以快速搞定。

 

使用方法：

第1步  開啟 ImageSplitter 網站，點一下網頁中間的方框、選取要處理的圖片，再按「UPLOAD IMAGE」上傳圖檔。

imagesplitter-01

 

 

第2步  上傳好圖檔之後，從上方的分頁點選「SPLIT IMAGE」，並設定你要分割的區塊數量與分割方式。

imagesplitter-02

 

第3步  設定好分割方式後，按「SPLIT IMAGE」按鈕就可以把分割好的圖檔下載下來。

imagesplitter-03

 

第4步  下載回來會是一個 .ZIP 壓縮檔，解壓縮後就可以看到一張一張「拼圖」。

imagesplitter-04

 

第5步  另外還有一些圖片轉檔、裁剪… 等功能。

imagesplitter-05

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » [免費] ImageSplitter 大圖切割/裁剪，圖檔分割工具
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
將照片、圖檔「分割列印」成大型海報、DM...
Easy Image Modifier v4.8 圖檔尺寸批次修改工具...
File Blender v0.36 萬用轉檔機（支援圖片、音樂、PDF分割）...
ALSee 超強大：看圖軟體 + 相片編輯工具 + MovieMaker...
XnShell 按右鍵快速預覽圖片、轉檔、改大小、貼圖上傳...
Trimto v1.4.5.1 快速幫圖片裁切、修改尺寸、存檔…一氣...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 