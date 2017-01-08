「十年之前，我不認識你，你不屬於我…」聽到陳奕迅的這首《十年》總是讓人特別有感觸，是啊～十年真的可以發生很多事，也會讓人改變很多，但是如果你沒有寫日記的習慣，想要回想這些年的生活點滴可是很不容易的，除了一些大事件比較容易刻畫在腦海外，其實生活裡的小感動也是很值得細細回味的，但人的記憶力有限，就讓科技來幫我們記下更多吧！

一般的日記 App 都是一天一天記錄，想要回顧的話大多只能依年份、月份來翻找，如果可以像 Facebook 一樣，每天都幫我們找回過去同一天曾發過什麼文、貼過什麼照片的話，是不是更能讓回憶產生特別的串連？這款「十年日記」就做到了，每一頁都是十年，每天都會列出同一個日期在十年之間的日記，讓你在寫下今天的日記時，也能直接看到過去的這一天發生過什麼事，讓日記輕鬆加上回憶的感動。

除了可記錄文字心情外，也可加入多張照片，在文字的部份可改變顏色也可選擇加入底色，讓日記寫起來更有活潑生動的感覺，照片也有五種簡單的內建濾鏡可以使用，此外透過簡易的圖示就能快速記錄下當天的天氣與心情唷！

日記最需要的備份與保密功能「十年日記」也有提供，你可選擇將資訊同步至 Google Drive 或 Dropbox…等網路空間，也可設定四位數密碼，每次開啟程式都需輸入密碼才能進入，讓你的隱私能得到保護。

十年是一段很長的時間，足夠讓妳從少女變人妻、人妻變人母，也夠讓你從男孩兒變成一個有肩膀的男人，生活中的點滴也許在當下會覺得沒什麼，但多年後再回頭，或許就能嚐到那箇中滋味，不想遺忘自己的人生，就將它們記錄下來吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 十年日記

十年日記 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Tenyear Tech

Tenyear Tech 官方網站： http://www.10nikki.com/

http://www.10nikki.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

每天開啟程式都可以看到十年之內同一個日期的日記，預設是從 2017 開始。點入即可寫下今天的日記，在下方可利用簡單的圖示記錄當天的天氣與心情，也可加入照片，有內建濾鏡可以使用哦！

另外可變換文字的顏色與加入底色，可以讓你的日記更有色彩哦！

若前幾年在同一天也有寫日記的話，就會像下圖這樣，點開就能知道當時的心情囉！

左右滑動可查看前後日期的日記，拉到最下方則切換成月曆模式。

切換到「我」可用各種不同的方式查看日記內容。

在「設定」裡有許多的細項可以自訂。包含備份、密碼、定時提醒、日記年份…等，依自己的喜好來做調整即可。