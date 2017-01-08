現在的小孩真的是越來越聰明，學習能力之強，只要讓他們看個影片或聽歌，很快就能自己學會一些東西，不然嬰孩界的虎神（巧虎）也不會這麼受到家長們的歡迎了。因此給他們看的東西一定要嚴格把關，可不能為了一時之便想讓他們快速的安靜下來，就隨便他們自己上網找東西來看，後果可能會不堪設想的！

建議平常可以就可以找一些適合小朋友看的影片或是存一些兒歌在手機、平板裡，這樣在緊急時刻就能立即打開吸引他們的注意力！若想讓他們在平時就可以接觸到一些外語，那麼就可以準備一些英文動畫卡通或是兒歌。

輕鬆愉快的英文兒歌還可當做睡眠音樂使用，「Kid Songs」就幫大家收集了十首專為小朋友設計的英文歌曲，有常見的 ABC 字母歌、聖誕歌、倫敦大橋垮下來…等，都是很容易就可以跟唱的歌曲哦！可連續播放也可選擇單曲循環或是隨機播放歌曲，只可惜沒有睡眠計時器可使用，若在睡前聽的話，爸爸媽媽就要幫忙注意使用時間囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kid Songs

Kid Songs 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Juehua Lu

Juehua Lu 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Kid Songs」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟即可看到歌曲清單，點擊就能開始播放。在播放畫面的左下角可點擊切換成隨機播放、單曲循環以及循環播放模式。