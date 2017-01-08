所謂的「將棋」指的就是日本象棋，有八種棋子依其等級的不同可以行走的方向以及能力也各有其限制，而這款「対戦！じゃんけん将棋」則是簡化了將棋的玩法，以剪刀、石頭、布加上國王來取代原本的八種棋子，除了各種棋子的走向同樣有限制外，也需搭配猜拳的規則來進行，非常耐玩也很需要動腦哦！

雖然是日文介面不過只要了解玩法基本上也不會有困難。一人模式中一共有十八個場景，每個場景都有兩種難易度可選擇，以棋盤大小來區分，簡單模式為 3×5 的棋盤，各執四支棋子，而困難模式的棋盤則擴大到 5×5，除了各有一支國王外，剪刀、石頭、布各有兩組，依照棋子走向與猜拳的規則與電腦對戰，只要將對方的國王吃掉就能獲勝。

在遊戲的過程中吃掉對方的棋子都可以轉變成我方的棋，當需要時即可再次放入棋盤之中，任何棋子都可以吃掉國王，國王同樣可吃掉任何的棋子，這要怎麼佈局就全看玩家個人的智慧啦！成功獲勝之後還可進行猜拳遊戲，只要猜贏就能將該回合拿到的金幣翻倍唷！累積足夠的金幣就可以解鎖新的角色，可用在遊戲當中，不過不同的角色似乎也沒有什麼特殊的技能就是了。另外遊戲也提供雙人對戰模式，可與家人朋友一起玩唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 対戦！じゃんけん将棋

対戦！じゃんけん将棋 軟體語言： 日文

日文 開發人員： G.Gear.inc

G.Gear.inc 官方網站： http://global-gear.jp/

http://global-gear.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲按下右側的按鈕可進入一人模式，先選擇角色後按下方的紅色按鈕。

一次會開放三個場景可任選進入對戰，每個場景都可選擇簡單或困難模式。

在棋子上可看到小箭頭提示方向，點擊也會顯示可移動位置，在決定移動前要小心觀察會不會被對方吃掉哦！一人走一步，最後看誰先吃掉對方的國王即可獲勝。

剪刀可以吃布、布吃石頭、石頭吃剪刀，任何棋可吃國王，而國王也可以吃掉任何的棋子，不過相同的棋可重疊牽制對方的行動，像左圖的藍隊的石頭即疊在紅隊的石頭上。吃掉對方的棋子會暫時放在畫面右下角的位置，需要時可再次放入棋盤之中運用。

成功拿下對方的國王即獲勝，依表現可拿到一些金幣，點擊下方的紅色按鈕可再進行猜拳遊戲，猜贏就能讓金幣翻倍哦！

猜拳遊戲上方的拳會依序切換，在適當的時機在下方選擇要出的拳，猜贏即可翻倍，平手也可額外再拿到一些金幣。

選擇困難模式則會花更多時間才能拿下勝利，但也有網友認為這個模式更容易贏唷！隨著遊戲的進行可解開更多的主題，每個主題場景的把關者與棋子的造型都不同，但規則是不變的哦！

當你的金幣累積足夠後，就可以到主畫面的橘色按鈕中，解鎖不同的角色，樂高人只要 100 枚即可拿到。

若想跟家人朋友對戰，在主畫面點「1P VS 2P」即可分別選擇要使用的角色，以及要使用的棋盤大小就可以開始鬥智囉！