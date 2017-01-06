人活在這個世界上就是為了完成一個又一個夢想、達成一個又一個的目標，但是人的惰性很強，這些目標夢想總是會因為想偷懶而無法持續下去，若不想再陷入這樣的情境當中，不妨為自己建立一個獎勵機制，不論你的目標是大是小，都可以告訴自己在完成之後將給自己什麼樣的獎勵，這個獎勵一定要是你很想要但捨不得要的東西，例如買件昂貴但很想要的東西或是到某個國家旅遊。

之前曾介紹過一款名為「Carrot!」是 iOS 系統適用的激勵式目標提醒器，可以自行設立目標與達成後的獎勵，它就會定時的提醒你，用想要獲得獎勵的慾望推動你努力的往目標前進，在 Google Play 裡其實也有類似功能的 App，那就是「Yatta」！

「Yatta」其實日文やった的發音，代表做到了、達成了的意思，在這個 App 裡，一樣可設定目標以及獎勵，並可設定要達到的次數（1~30），例如想要每天運動持續一個月的，就先設置「運動三十天」的目標，每運動一天就給自己蓋上一個「济」表示已完成一次，當蓋完所設定的數量就可以獲得想要的獎勵。

同樣可以設定提醒時間，每天都能提醒你來完成目標，一步步更接近想要的獎勵，但如果自制力不夠的朋友或是設定的獎勵吸引力不夠大的話，這個 App 能給你的助益是很有限的，因為它只是一個提醒及統計的輔助工具，真正執行的還是你本人哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Make your habit with Yatta

Make your habit with Yatta 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tatoonaak Studio

Tatoonaak Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Yatta」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式由右下角的「＋」新增目標，設定目標、內容、獎勵以及執行次數。

設定完畢按下「確定」就可以在首頁看到目標清單。

每完成一次就可以到程式中「+1」，上面就會蓋上一個「济」，若不小心按錯的話，可「-1」。

當章都蓋完了，代表目標已達成，就可以獲得所設定的獎勵。若這個目標是想要重覆使用的，就可以按下方的「C」清除所有的章，重新計數。

如果需要程式提醒的話，可點入右上角的「鬧鐘」，按右下角的「＋」新增鬧鐘提示。

可依需求設定多組不同的鬧鈴時間。