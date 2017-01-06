在看日文文章或是想學唱日文歌時，一定有機會遇到有不會唸的漢字，除了可以試著查字典外，也可以下載這個名為「ふりがな」的自動標示工具程式。有時可以在漢字旁邊看到加上小小的平假名那就是所謂的「ふりがな」，就像中文注音的意思。

直接將需要標示發音的日文文章內容貼入程式的「原文」頁籤中，再切換到「平假名」或是「羅馬字」的頁籤，程式就會自動在文章中漢字的上方加上平假名或羅馬拼音，有助於了解漢字的發音。

最多一次可貼上 2000 個字元，並可依喜好調整字體大小與顏色，不過對於同字不同音的部份，可能還是會有標示錯誤的風險，就像中文也有破音字，程式尚未聰明到從前後文去判斷這個地方應該使用哪個發音，所以這部份大家在使用時要特別注意哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ふりがな

ふりがな 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Akito

Akito 官方網站： http://apps.rovita.info/

http://apps.rovita.info/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上

iOS 6.0 以上 / Android 3.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在「原文」中貼上需要標註的日文文章或歌詞。

切換到「平假名」就可以看到在漢字的上方會標示出小小的平假名，「羅馬字」則會將所有字的拼音都標示出來。不過可以看到「古時計」的「古」字，應該發成「ふる」但這邊標成了「こ」。

從右上角可進入「設定」，可調整文字大小或是顏色，若在夜間使用可調整成黑色背景再配上灰色之類的文字會較不刺眼唷！