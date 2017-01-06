經歷過以前諾基亞時代的朋友，一定都玩過手機裡的貪食蛇遊戲，畫面簡單、規則單純卻十分好玩且令人上癮，不過現在的手遊一個比一個華麗，玩法更是多元，貪食蛇當然也要升級囉！

這款「Snake Off」就是將經典的貪食蛇遊戲升級再進化，加入新玩法、新規則，要來擄獲你的心！在遊戲中貪食蛇要吃的豆子不再只是一次一顆，而是畫面上你看的到的豆子都能吃，整個就是 Buffet 吃到飽的概念，吃越多蛇的身體就會越來越長，在限定的區域中，可以四處遊盪到處吃，只要別用你的蛇頭去撞牆或是碰到別條蛇就行。

遊戲採多人線上對戰，你可以隨時加入遊戲，並可在畫面上看到即時更新的排行榜，擠進前十名就會出現在榜上超有成就感的唷！只要用一隻手指頭就能輕鬆控制方向，另一隻手則可以負責瞬間加速陷害其他玩家，其他的蛇若死掉就會化成比較大顆的豆子，吃起來比較補哦！當你越長越大很佔空間的時候，就很不容易死掉了，因為別人都會害怕碰到你而閃的遠遠的，除非很衰遇到新加入的蛇剛好出現在你面前，那就註定是天要亡你了。

遊戲提供兩種模式，在無盡模式中你能長到多大、玩多久全看你的本事，不一定要想著害人，自己穩穩的玩讓別人自投羅網也是很 ok 的，但缺點就是很容易玩到手痠還死不掉。另一個限時模式，每回合限時五分鐘，看你在時間內能長到多大、擊殺多少條蛇這樣，優點就是不會玩到沒玩沒了囉！

警告大家這款遊戲非常容易上癮，玩久了手會痠但自我了斷又捨不得，怕自己花太多時間的話，建議還是玩限時模式比較安全唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Snake Off

Snake Off 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： LTGame

LTGame 官方網站： http://snakeoff.com/

http://snakeoff.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲分為兩種模式，依自己的喜好來選擇吧！

遊戲的操控板預設為左側方向桿、右側加速器，如果不習慣的話，可先到設定裡調整操作習慣。

加入遊戲時原本只是條小蛇，畫面上的彩色豆子都可以吃，吃越多長越大，在自己的蛇頭前都會顯示你的名字，如果未登入 FB 帳號的話，則會以遊客身份加入遊戲。千萬要小心不要去碰到別條蛇，能閃則閃！

一般的豆子都小小顆而已，如果是死掉的蛇化成的豆子就會比較大顆，吃起來比較補哦！當你成為場上的大蛇時，基本上就不用想要去害別人，因為別人就會自己來撞你了。在右上角是目前場上的前十名，看到自己的名字在上頭會很有成就感哦！

但若一個不小心閃不過撞上了別條蛇，就會直接 Game Over 了，會公佈你的總長與擊殺數，這就是我目前的最高成績了，也是玩到手超痠的一次，所以雖然結束了，但我感謝那條被我碰到的蛇，讓我終於脫離了這場遊戲。XD

有許多造型的蛇可以用，不過除了一些單色的蛇可以免費使用外，其餘都要用金幣來購買唷！登入 FB 帳號可獲得 50 枚，分享遊戲可額外依點擊次數獲得金幣，詳情就請大家自己查看遊戲中的說明了。