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日文初學者請速速收下！「日語文法」內容簡單循序漸近可自學（Android）

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學任何語言最讓人頭大的莫過於＂文法＂，雖然日文比起英文來說各方面跟中文是比較相近的，但在文法的部份還是讓許多學日文的朋友感到困難啊！如果在學校、補習班老師教過之後還是有不懂的地方，又或曾經學過日文但許久沒碰想再回顧一下的朋友，都可以下載「日語文法」來自我學習哦！

「日語文法」一共有五堂課分為五個 App 需各別下載，每堂課的內容都有一個主題，第一課簡單介紹基本的日語句子結構以及如何稱呼物件的應用；第二課則是有關說明地方、方向及人物的應用；第三課是關於日期與ます的用法；第四課是移動動詞；第五課則是介紹形容詞的部份。

內容簡單說明清楚，每個句型都有附上例句示範以及中英文翻譯，在例句中用到的漢字單詞都有提供假名，就算是自學也不用擔心看不懂。只是若能將所有的內容集合成同一個 App 會更方便使用，至於許多使用者反應沒有附上發音其實不成問題，因為主要的重點還是在學習文法句型上面，發音可透過其它的方式來加強才是。這邊就推薦給各位日文的初學者，一起加油唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

課程內容以句型分類，點入即可看到說明及例句，都有附上中英文的解說。若例句中有漢字，則會在下方附上假名。

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每個課程的內容都不同，可依學習的需求各別下載。

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