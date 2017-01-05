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金美送的「不爽貓史上最差遊戲」玩起來卻很有趣！（iPhone, Android）

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大家應該都有看過或聽過不爽貓吧？牠是一隻以臭臉聞名的網路紅貓，不論開心還生氣永遠都擺出超不爽表情，讓人看了反而產生另一種療癒的作用，現在牠竟然還推出了號稱是史上最差的官方手機遊戲，要用一大堆＂糟透了＂的小遊戲來淹沒你！

雖然取名為「不爽貓史上最差遊戲」但事實上這些遊戲都蠻有趣的哦！以不爽貓為主角，設計了數十種的快節奏小遊戲，分別可考驗你的眼力、反應力、記憶力，在有限的時間壓力下都是相當有挑戰性的。

遊戲分為四個場景，在花園場景中有 10 隻不同造型的不爽貓等著你來收集，每拿到一個新的造型就會開放更多不同的小遊戲，收集到越多的貓咪才能解鎖更多的場景哦！用 iPhone 或 iPad 玩的話，還可將所收集到的不爽貓做為 iMessage 的表情圖傳送給好友，喜歡不爽貓的朋友快來玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：不爽貓史上最差遊戲
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Lucky Kat Studios
  • 官方網站：http://www.lucky-kat.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

看起來真的超不爽的吧！點入開始跟著牠進入遊戲的世界。

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先來玩幾個糟透了的小遊戲，點擊下方的按鈕開始遊戲。

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在遊戲開始時都會簡單的說明要做的事，但在你理解之前上方的時間條就會開始減少，需在時間結束前完成任務哦！抓到紅點時不爽貓的表情其實超萌啊！XD

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遊戲的種類真的很多元化，每一款都不錯玩。

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每回合遊戲都有 3 顆心，失敗一次扣除一顆心而且還會被牠瞪。當三顆心都用完就會結束遊戲，可獲得一張有點機車的不爽貓表情圖片，可選擇分享或儲存。

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遊戲每隔一段時間可免費領禮物，通常都是發金幣，當累積 100 枚金幣後即可到抓娃娃機隨機抓出一隻新造型的不爽貓！

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這些新的不爽貓會一一的出現在場景當中，可拖曳移動位置，還可使用相機功能幫牠們拍下有趣的大合照哦！

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遊戲有四種不同場景，只要達成指定條件就能解鎖新的場景，將有更多好玩遊戲與趣味造型的不爽貓等著你！

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