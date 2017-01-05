大家應該都有看過或聽過不爽貓吧？牠是一隻以臭臉聞名的網路紅貓，不論開心還生氣永遠都擺出超不爽表情，讓人看了反而產生另一種療癒的作用，現在牠竟然還推出了號稱是史上最差的官方手機遊戲，要用一大堆＂糟透了＂的小遊戲來淹沒你！

雖然取名為「不爽貓史上最差遊戲」但事實上這些遊戲都蠻有趣的哦！以不爽貓為主角，設計了數十種的快節奏小遊戲，分別可考驗你的眼力、反應力、記憶力，在有限的時間壓力下都是相當有挑戰性的。

遊戲分為四個場景，在花園場景中有 10 隻不同造型的不爽貓等著你來收集，每拿到一個新的造型就會開放更多不同的小遊戲，收集到越多的貓咪才能解鎖更多的場景哦！用 iPhone 或 iPad 玩的話，還可將所收集到的不爽貓做為 iMessage 的表情圖傳送給好友，喜歡不爽貓的朋友快來玩吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 不爽貓史上最差遊戲

不爽貓史上最差遊戲 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lucky Kat Studios

Lucky Kat Studios 官方網站： http://www.lucky-kat.com/

http://www.lucky-kat.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

看起來真的超不爽的吧！點入開始跟著牠進入遊戲的世界。

先來玩幾個糟透了的小遊戲，點擊下方的按鈕開始遊戲。

在遊戲開始時都會簡單的說明要做的事，但在你理解之前上方的時間條就會開始減少，需在時間結束前完成任務哦！抓到紅點時不爽貓的表情其實超萌啊！XD

遊戲的種類真的很多元化，每一款都不錯玩。

每回合遊戲都有 3 顆心，失敗一次扣除一顆心而且還會被牠瞪。當三顆心都用完就會結束遊戲，可獲得一張有點機車的不爽貓表情圖片，可選擇分享或儲存。

遊戲每隔一段時間可免費領禮物，通常都是發金幣，當累積 100 枚金幣後即可到抓娃娃機隨機抓出一隻新造型的不爽貓！

這些新的不爽貓會一一的出現在場景當中，可拖曳移動位置，還可使用相機功能幫牠們拍下有趣的大合照哦！

遊戲有四種不同場景，只要達成指定條件就能解鎖新的場景，將有更多好玩遊戲與趣味造型的不爽貓等著你！