「Warp Shift」是一款 3D 立體的移動迷宮解謎遊戲，開場的劇情動畫與配樂精緻認真的程度，讓人彷彿在看一部奇幻的動畫電影，儘管沒有任何的語言，也能被深深的帶入故事劇情當中，建議一定要戴上耳機來體驗開發者想帶給玩家們的精采感受。

看完了開場動畫就可以正式進入到遊戲關卡當中，遊戲一共分為六個世界，每個世界各有 15 層的關卡，主角少女 Pi 會被放置在錯置的方塊空間中，玩家透過拖移方塊交換位置，讓少女 Pi 能夠順利走到迷宮出口進入下一層級即可過關。

每個關卡最多可獲得三顆星，只要能在限定的步數中過關就能拿到完整的三顆星，超過步數，則會減一顆星換取兩步的空間，以此類推，用完三顆星還無法過關的話，就只能重新開始了。

隨著關卡層級的提升，除了迷宮方塊的數量會增加外，方塊之間的通道顏色也會產生變化，同色的通道才能互通，難度可是增加許多，這樣的玩法相當有趣也十分激盪腦力，非常推薦大家來玩玩看哦！Android 版本為付費遊戲，iOS 版本目前則限時免費中，有興趣的朋友請把握機會囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Warp Shift

Warp Shift 軟體語言： 繁體中文,英文…等

繁體中文,英文…等 開發人員： Koch Media GmbH

Koch Media GmbH 官方網站： http://www.deepsilver.com/en/

http://www.deepsilver.com/en/ 軟體性質： 付費軟體（iOS 版本限時免費中）

付費軟體（iOS 版本限時免費中） 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲就耐心跟著動畫一起進入遊戲的世界吧！記得戴上耳機好好享受哦！

看完動畫面輕點螢幕即可進入關卡區，每 15 層為一個世界，共有 6 個世界可挑戰。

點入第一世界從 1-1 關開始。在畫面上可看到四個方塊空間，透過拖曳移動可交換位置，一開始會有教學指引，將左上方的方塊往下拖曳即可與左下方塊交換，再點擊出口，少女 Pi 即會飛向出口處往第二層移動。

隨著層級的提升方塊數量會越來越多，當然難度也就隨之增加，在左上角可以看到一個數字，代表可移動步數，若超過這個步數則會扣除一顆星換取多兩步的空間，若三顆星都扣完還無法過關，就好重新開始再好好思考一下正確的移動順序哦！

完成第一世界後，即可進入第二世界，在這裡增加了不同顏色的通道口設計，同色的通道才能互通，需要花更多心思來找到正確的路。努力的突破重重關卡完成最後的第六世界，將可以再看到一段精美的動畫影片，想知道這故事的結局是如何嗎？那就努力的闖關吧！