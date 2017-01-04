所謂的「滑鼠手勢操作」指的是當我們用滑鼠畫出某個形狀、符號時，自動執行指定任務。譬如說可以往左撇一下跳回上一頁、往下劃一下開啟新分頁或關閉分頁…等等，不用再四處找選單或按鈕，用簡單的「手勢」就能快速執行各種功能。
從多年前的 MyIE 跟 Sleipnir 瀏覽器我就已經很習慣滑鼠手勢的操作，後來的 Opera 與 Vivaldi 也都直接內建此一功能，如果你希望平常慣用的 Google Chrome 也能支援滑鼠手勢操作的話，可以下載安裝 smartUp 這個擴充套件。
smartUp 提供滑鼠手勢、簡單拖曳、超級拖曳、Rocker Gestures、Wheel Gestures、Popup Actions、Ocon Actons 與 Context Menu 等功能，可依照實際需求個別啟用。
大部分會用到的就「滑鼠手勢」跟「簡單拖曳」兩個，簡單拖曳可讓我們直接用滑鼠拖拉文字、連結或圖片等項目，來執行搜尋/複製文字、文字語音、QR Code…等動作，或者開啟/複製連結、加入書籤或搜尋圖片、圖片另存新檔…等。
smartUp 的功能相當豐富，可自訂性也高，還能詳細設定手勢外觀、搜尋引擎與各種動作與操作，相當好用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：smartUp
- 軟體版本：4.0.1575.663
- 軟體語言：繁體中文、簡體、日文、英文..等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：411KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：zimoapps.com
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
安裝好 smartUp 擴充套件後，點一下網址列右邊的 smartUp 圖示、開啟設定視窗，我們可以在「一般」選單裡調整滑鼠手勢的使用方式，記得先在「功能啟用」裡面勾選或取消你要用或不用的功能。
第2步 在「滑鼠手勢」的「動作」選單裡，可以設定不同手勢所要執行的功能。
第3步 「簡單拖曳」的地方也可設定使用滑鼠拖拉網頁中文字時要執行什麼任務，如搜尋、複製文字…等等。
第4步 全部設定好之後，當我們在瀏覽網頁時可以按住滑鼠右鍵不放、移動滑鼠指標，看你畫出什麼形狀就能執行什麼功能。