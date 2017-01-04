小朋友在學習國字的過程中一定會需要字典的幫助，而在翻查字典時則通常都會需要先知道待查字的部首，但總是會遇到無法分辨部首是什麼的問題，若又剛好不會唸的話，通常就會需要爸爸媽媽的幫忙。

這時我們可以透過 Google 來搜尋一下，但若所處的環境沒有網路的話，不就 GG 了！建議可以事先下載這個可離線使用的「部首拼音查字」App 到手機中，就能隨時隨地的查部首囉！

它是一款可以查詢國字部首、拼音、倉頡碼的 App，可透過輸入中文字、拼音或是筆畫數來查找，但它不是字典，所以並不會有詞語、釋義或是例句可供參考，僅是一個簡便的輔助查詢工具。

可以用於想查字典但不知道待查字的發音也不知道部首，就可以利用手寫或是倉頡輸入來查詢部首後，再繼續翻查字典獲得更多的資訊；若你慣用拼音輸入法，但卻不知道某個字怎麼發音時，也同樣可利用它來查詢；當然倉頡輸入法的使用者，在拆不出字碼時，透過「部首拼音查字」也能快速知道如何拆字。常有以上困擾的朋友，可下載備用哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 部首拼音查字

部首拼音查字 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 50gNut Studio

50gNut Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「部首拼音查字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟後可在上方用手寫或其它的方式輸入中文字，也可以使用拼音或筆畫來查詢，不過後面兩種方式會查到許多同音或同筆畫的字，想找到需要的字會花較多的時間。

用筆畫或拼音來查的話，會列出所有符合的字，需在搜尋結果中拖曳找到需要的字。