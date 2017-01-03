放完連假的上班日壓力肯定不小吧？好不容易撐過了這一天，不妨玩點不太用動腦的舒壓小遊戲，讓頭腦放空一下才有力氣整理好心情再面對明天的挑戰！

「硬幣塔王」就是一款透過反覆疊幣達到舒壓效果的小遊戲，玩法與常見的疊房子類似都需要保持疊塔的平衡才能越疊越高。此遊戲會在畫面上方提供平衡條，硬幣會在平衡條上來回移動，當硬幣經過中心點時點擊螢幕任一處就能放下硬幣，如果抓不準時機，硬幣塔就會有倒塌的危險唷！

有點歪掉時平衡條會用紅色條顯示，此時可以再往另一邊疊幣來調整平衡，不過隨著高度的改變，硬幣移動的速度會越來越快，想要調整平衡得眼明手快，否則可能會因為動作太慢放錯位置反而讓塔直接失去平衡而失敗。

越專心盯著硬幣看，腦袋就越放鬆，而且在放置硬幣時，還會搭配鏘鏘鏘的音效，聽起來就有一種錢進口袋的愉悅感！真是適合在新年初下載來玩，超吉利啊！一起來聽聽錢幣的聲音，將壓力都釋放吧～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 硬幣塔王

硬幣塔王 軟體語言： 繁體中文,英文…等

繁體中文,英文…等 開發人員： mobirix

mobirix 官方網站： http://www.mobirix.com/

http://www.mobirix.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 2.3.3 以上

iOS 7.0 以上 / Android 2.3.3 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊中間的大金幣開始遊戲，在上方的平衡條裡硬幣會來回移動，一開始的速度比較慢，隨著高度的改變會越來越快，當硬幣移動到中間的圓圈處時，點擊畫面任一處即可放下硬幣。

在疊幣的過程中，還有機會可以收集到世界各地的著名建築，一共有 16 個唷！幾乎每次玩都能收集到一種。

你的硬幣塔會疊的好整齊還是像我一樣歪來歪去呢？如果不小心疊歪了，平衡條上會以紅色條提示你，只要在另一邊也稍微疊歪，就能再平衡回來。

如果一個不小心矯枉過正或是大疊歪，就會直接宣告失敗啦！分數將會由硬幣塔的高度與成功精準放置的硬幣數加總計算，分數越高就越有機會在世界排行榜上看到自己的名字唷！目前第一名大概不多，咳！接近 20000 分左右而已，大家努力一點就會追上了（才怪…）。