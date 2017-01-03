相信在過去的一年裡，大家多少都有受到一些長輩的照（ㄙㄠ）顧（ㄖㄠˇ），每天不定時都可以在 LINE 裡收到不少的圖片式祝福，強大的早安圖、午安圖、晚安圖攻勢讓許多朋友都難以招架，甚至想出各種緩解的方式，例如放出圖片含有病毒之類的訊息，但效果仍然有限，在新的一年開始來告訴大家今年一定要更加小心預防的重點，那就是以下這些絕對不能讓長輩下載的 App 清單！

大家在 Google Play 裡用「早上好」、「下午好」、「晚上好」…之類的關鍵字，就能找到一堆俗稱長輩圖的收集器，裡面都有取之不盡用之不竭的各種祝福圖片，長輩們看到肯定會心花怒放，開心的不得了哦！

不過觀察了幾款這類型 App 大部份要求的權限都有點多，下載前最好要仔細看一下，如果有長輩向你問起或你發現長輩下載了這些 App，咳！大家就有理由可以說服他們囉！好了，最後為了廣大網友著想，這邊就不附上連結僅以截圖示意，在這新的一年，祝大家都能不再受到長輩的祝福式攻擊唷～

附註說明：截圖中之 App 分別以關鍵字早上好、下午好及晚上好做搜尋，搜尋結果包含文中所提到的 App 但不限於此截圖中，僅供參考。