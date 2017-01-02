LINE 用久了，會遇到一個問題，那就是訊息、照片或影片越傳越多，佔用的空間也越多，沒幾個月大概就滿了，手機空間不足的話不但沒法再拍照、錄影，可能連正常的傳訊、聊天都會有困難。

解決方法就是先把手機中的照片、影片備份到電腦或外接硬碟上，讓後把手機裡的都刪掉。如果還不行的話，就把其他不常用的應用程式或遊戲刪了，再不行的話再來動 LINE 的聊天記錄與檔案。

要清除 LINE 的紀錄與檔案很簡單，如果有升級到較新的版本應該有這功能。但要注意的是這些檔案或聊天內容如果對你很重要的話，最好先備份一下，確定沒問題後再執行以下方法來刪除檔案、幫 LINE 減肥。

以下以 Android 手機為例來說明，iPhone 上面也有這功能，而且設定似乎更完整一些，可以顯示不同類型資料的佔用大小，一樣是到設定選單裡面去找就有。

幫 LINE 減肥的方法：

第1步 在手機開啟 LINE 應用程式，點一下右上角的「…」選單，再按齒輪圖示。

開啟設定選單後，點一下「聊天‧語音通話」。

第2步 捲動頁面到最下方，在「紀錄」區可以看到「刪除所有聊天記錄」跟「刪除聊天室內的檔案」兩個選項，請依照自己的需求點選、刪除。

注意！刪除之後你 LINE 裡面的對話紀錄通通都會不見喔，如果有需要的話記得事先做好備份：「如何備份 LINE 的聊天內容、文字訊息與全部照片」。

方法二：（Android 手機適用）

第1步 如果你覺得上面的方法沒什麼用的話， 也可以自己手動刪除個別的檔案。首先將手機跟電腦連線，開啟 Windows 的檔案總管視窗，瀏覽手機的「\Android\data\jp.naver.line.android」資料夾。

LINE 的檔案一般都會放在這邊，可以先開來看看有什麼東西可以備份或取用，都用不到的話再刪掉比較佔空間的東西。