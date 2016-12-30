「Sumikko Gurashi」是一款可以讓人一玩就少女心大噴發的超可愛四消遊戲，由 San-X 人氣角色懶懶熊的原班人馬所創作的，裡頭的每一個角色都超萌超卡哇依，搭配上可愛的動作表情與巧妙的音效，常常給玩家異想不到的樂趣！

與一般的三消遊戲玩法類似，不過遊戲區的排列方式與不大相同是以六角形組成的，所以泡泡的滾動方向會更難以掌握哦！用來進行消除任務的泡泡就是所謂的角落小夥伴，每一隻都圓滾滾軟 QQ 的模樣，透過兩兩交換將四個相同的泡泡碰在一起就可以消除，一次消除的數量越多就會產生各種的炸彈泡泡，可一口氣消除更多的泡泡。

在玩遊戲時，你可以在許多的小地方看到開發者想給玩家的小驚喜，例如在關卡遊戲時如果幸運的產生連消作用，右下角就會跑出可愛的小夥伴幫你拍拍手，累積的連消數越多，跑出來的小夥伴就越多，而且配上超可愛的鼓掌音效，整個萌到無法無天！

遊戲裡除了關卡式的消除遊戲外，還規劃了許多的任務與成就，達成即可獲得各種獎勵，也可透過達成任務收集相片拼圖，完成拼圖可以拿到更高級的鑽石獎賞唷！裡頭滿是讓人發萌的可愛元素，玩法也很有挑戰性，喜歡消除類遊戲的朋友一定要來玩玩啊～～～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sumikko Gurashi-Puzzling Ways

Sumikko Gurashi-Puzzling Ways 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Imagineer Co.,Ltd.

Imagineer Co.,Ltd. 官方網站： http://sumikko-mobile.com/

http://sumikko-mobile.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

你看看這個歡迎畫面是不是相當的和樂，每一隻都圓滾滾的超可愛！點入「Let’s Start」會先看到一段小動畫，可按「Skip」略過。

接著就可以跟著遊戲的腳步開始學習怎麼玩它囉！每個關卡都有一個目標，可能是消除特定種類的泡泡達某個數量或是除去草堆…等。遊戲有相當詳細的教學說明，跟著走就對了。

透過交換位置將相同的泡泡集合四個以上即可消除，達成目標後即可過關。過關時的動畫超級可愛一定要看！

同時消除五個以上的泡泡即可產生炸彈泡泡，有各種不同的消除功能。

在連消產生時，右下角會出現小夥伴，同一次的連消數越多就會出現越多隻的小夥伴幫你鼓掌，用短短的手很賣力的拍手哦！每消除一次就能累積下方小夥伴的能量，能量滿載時就可以使用該小夥伴的特殊技能，每隻的技能都不同，而且隨著等級的提升消除的力道也會增強哦！

遊戲還有許多附加的小任務，例如相片收集，每一本相簿都有多張照片需要拼湊，需在限定關卡中完成指定任務，才能拿到一部份的相片，拿到完整的照片才可領取獎賞。

角落小夥伴會隨著遊戲的進行解鎖更多不同的角色，每一隻都有特殊技能唷！可透過扭彈機隨機獲得小夥伴喜歡的物品來提升滿足度、增強技能。

每次進入關卡遊戲都需扣除一顆飯糰，若過關則會補回，但失敗的話就會真的扣掉，若飯糰都用完了就只能等時間自動補充，或是登入 FB 帳號請好友一起玩，才能互送飯糰哦！