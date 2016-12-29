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日語學習的課外讀物！「兒童動畫」日語童謠與童話故事（iPhone, Android）

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學習語言一定要來點課外讀物，像是小說、漫畫、卡通、戲劇都是不錯的選擇，可以增加閱讀能力與聽力，尤其卡通或戲劇透過劇情與觀察劇中人物的肢體表情，對於外語的理解也會更有幫助。

如果你想找些日文方面的課外讀物，可參考看看這款日語發音的「兒童動畫」App，包含童謠與童話故事，因為是專門為兒童設計的教育應用程式，所以內容都不會是太艱深困難的，而且都有打上日文字幕可輔助觀看。

目前有 50 首童謠以及 21 部童話故事，都會搭配可愛的動畫呈現，不論是自己想當做學日語的額外娛樂或是單純下載播放給小朋友看都很適合哦！不過免費版本有下載數量限制，完整版本則為月費制，可試用後喜歡再考慮購買唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：兒童動畫（日語）
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：FORii, Inc.
  • 官方網站：http://www.jajajajan.jp/
  • 軟體性質：免費軟體（有使用限制）
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 2.3 以上
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟後預設顯示童謠列表，可由上方切換到童話列表，點擊下方的小圖即可將內容下載下來。

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需等下載完畢才能點擊播放。

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不論是童謠還是童話都搭配有超可愛超吸睛的動畫，下方也都會打上字幕。

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童話的部份也一樣需先點擊下載才能播放。

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