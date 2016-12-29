「優雅桌面」主要的特色就是能將智慧型手機的桌面變的簡單操作，放大所有的桌面圖示與文字，讓眼力不太好的朋友都能更容易的使用手機，這些特色是不是聽起來很熟悉？就是以往主推給長輩使用通稱為老人桌面的 App，不過其實並不是只有年紀大的人會需要這些功能，視力比較差的年輕朋友也會有這方面的使用需求。

雖然大多的手機本身就有提供字體放大的功能，不過還是有一定程度的限制，「優雅桌面」直接加大程式圖標與文字，並可依需求調整桌面要顯示的欄位數，圖示與文字大小也會隨欄位空間來縮放唷！可擺放的 App 數量沒有限制，透過上下滑動的方式來瀏覽，也有提供回到最頂端或最底部的快速按鈕，當顯示的 App 數量太多時，就可以用這個按鈕快速切換。

桌面分為 App 與聯絡人兩種，在聯絡人桌面的部份同樣可設定顯示欄位數，並可依需求將常用的聯絡人加入桌面中，會顯示照片頭像與名字方便辨識，直接點擊即可選擇撥號，另外手動撥號畫面也有加大數字顯示唷！

其它還有一些附加功能，例如可唸出來電者的姓名與號碼、顯示天氣溫度，可設定勿打擾模式，包含可來電白名單、勿打擾時段…等設置。整體減少操作的層級，降低智慧型手機的使用門檻，放大的圖示與文字也能讓眼睛看起來更省力哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 優雅桌面

優雅桌面 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： FineArt Technology Co., Ltd.

FineArt Technology Co., Ltd. 官方網站： http://www.fineart-tech.com/index.php/ch/

http://www.fineart-tech.com/index.php/ch/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「優雅桌面」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在桌面上會顯示日期與天氣資訊，圖示與文字都放大顯示，會預先放入一些基本常用的 App，使用者可透過下方的「App 管理」自行勾選想要放置的 App。

在右下角有提供快速鍵，不論滑到哪個位置都可以快速回到最頂端或移至最底部，左右滑動則可切換到聯絡人桌面。聯絡人桌面一樣有超大圖示與文字，直接點擊就可以撥打電話。可透過「聯絡人管理」勾選常用的聯絡人顯示到桌面上。

點擊聯絡人桌面上方的「打電話」按鈕即可開啟超大的數字鍵盤，手動撥號也不會有難度，下方還可查詢各種通話記錄。

由左上角可展開選單，「狀態＆開關」可查看電池電量、電信強度以及 WiFi 設定，這邊也可設置勿打擾的相關設定。

勿打擾的部份可設定白名單、調整鈴聲以及設定時段。

「App 桌面」可調整顯示的欄位數，欄數越少圖示、文字越大。

「聯絡人桌面」可設定封鎖名單，這邊也能調整勿打擾模式的設定以及設定欄位數。「電話鈴聲情境」則可依需求調整鈴聲大小以及是否需要來電震動與唸出來電者的姓名與號碼。

如果幫長輩設定好後擔心會不小心去動到設定值的話，可在完成後啟動「凍結設定」功能，啟用後點擊到左上角的選單鈕就會顯示提示視窗，「解除」後才能修改設定。

在桌面上方有快速啟動「勿打擾」模式的按鍵可使用。因為是免費程式所以難免會有廣告，但它偶爾才會出現在桌面下方，幾秒後就會自動消失。若合用的話就可考慮付費去除廣告哦！