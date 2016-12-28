相信有些人會覺得日文五十音的字形不好記，可能死背硬背了很久都還背不起來，如果能搭配字源來學習的話，也許會容易一些哦！這就有點像電視上常會看到的英語圖像學習法的概念，只是我們可以用字源來記憶五十音的寫法，例如平假名的「あ」字源是「安」兩者長的蠻相似的吧？除了長相有些發音也可以透過字源來記憶，例如片假名的「ポ」跟字源的「保」。

因為不一定所有學習五十音的書籍或 App 都會提供字源，若想試試的話，可下載「JustKana」這款日文五十音的學習程式，其包含所有的平假名與片假名，並提供真人發音與筆順動畫教學，可實際在螢幕上手寫練習。所有的假名都有提供字源讓你參考，大家要發揮想像力，就能將字源與假名的字形或發音做連結哦！

另外還有簡單的測驗模式可使用，測驗的範圍可自由設定，例如只想練習あ段，或是想將平假名與片假名隨機混合練習都 ok，透過測驗結果分析可以明確了解到自己對哪個假名最不熟悉，以便對症下藥加強學習哦！不論自學者或用來複習都很好用。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： JustKana 日語五十音學習 (平假名 & 片假名)

JustKana 日語五十音學習 (平假名 & 片假名) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： nullium

nullium 官方網站： http://nullium.com/

http://nullium.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「JustKana」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

分為「學習」與「測驗」兩個部份。點入「學習」可看到繽紛的五十音圖，由下方可切換平假名或片假名。

點擊假名可展開字卡，會同時列出平假名與片假名、拼音與字源。下方可聽發音與練習筆順，筆順的部份會先播放動畫後，再由使用者書寫，可重覆播放或清除重寫。

片假名也一樣會包含清音、濁音、半濁音、拗音。

「測驗」的部份可自訂要練習的內容，可從右側勾選或是下拉上方的選單選擇由開發者幫大家制定好的範圍。

接著再選擇要用拼音選假名或假名選拼音，就能開始進行測驗囉！依所選擇的範圍題數也會不同，在右下角會記錄答對與答錯的狀況。

測驗結束後會統計你的答題狀況，可清楚知道哪個假名是自己比較不熟的唷！