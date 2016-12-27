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「台鐵時刻表-火車時刻表」簡單、明瞭、易懂、好操作（Android）

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常需要搭火車通勤或是打算以火車為旅遊交通工具的朋友，手邊一定需要準備火車時刻表，才能方便隨時查詢下一班火車的出發時間，現在有相當多的 App 可以下載，通常都會包含時刻表，有些還提供有線上訂票的功能，但若你只需要單純的查詢車次，就可以選擇這款功能簡單、操作介面單純的「台鐵時刻表-火車時刻表」。

「台鐵時刻表-火車時刻表」僅提供車次查詢功能，可設定起迄、出發時間後，立即列出所有符合需求的車次，並會顯示準點或誤點時間及票價，還可查看目前火車動態位置，列出所有行經車站，也能更方便使用者了解還有幾站才下車。

對於常用的起迄站可直接加入最愛，之後需要查詢相同站別時，就可以從最愛清單中點擊查詢，節省重覆操作的時間。整體介面走極簡風格，在視覺與操作上都不會有複雜難以理解的部份，有需要的朋友請參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：台鐵時刻表-火車時刻表
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：TSUMII STUDIO
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台鐵時刻表」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

先設定起站與迄站，點擊可先選擇地區再選擇站別。

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出發時間可指定日期與時間，也可直接點擊「現在」自動抓取目前的時間。

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設定好後按下「查詢」即可看到所有符合條件的車次，若是查詢當前的車次就會顯示準點或是誤點資訊。

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點入車次還可以查看火車動態，看目前正在哪個站別，也可以利用這個列表得知還有幾站下車哦！

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如果是常用的起迄站，可點擊右上角的「愛心+」將路線加入最愛。

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之後點擊主畫面右上角的「愛心」就可以快速查詢相關路線囉！

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