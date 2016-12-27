常需要搭火車通勤或是打算以火車為旅遊交通工具的朋友，手邊一定需要準備火車時刻表，才能方便隨時查詢下一班火車的出發時間，現在有相當多的 App 可以下載，通常都會包含時刻表，有些還提供有線上訂票的功能，但若你只需要單純的查詢車次，就可以選擇這款功能簡單、操作介面單純的「台鐵時刻表-火車時刻表」。

「台鐵時刻表-火車時刻表」僅提供車次查詢功能，可設定起迄、出發時間後，立即列出所有符合需求的車次，並會顯示準點或誤點時間及票價，還可查看目前火車動態位置，列出所有行經車站，也能更方便使用者了解還有幾站才下車。

對於常用的起迄站可直接加入最愛，之後需要查詢相同站別時，就可以從最愛清單中點擊查詢，節省重覆操作的時間。整體介面走極簡風格，在視覺與操作上都不會有複雜難以理解的部份，有需要的朋友請參考看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 台鐵時刻表-火車時刻表

台鐵時刻表-火車時刻表 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： TSUMII STUDIO

TSUMII STUDIO 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.3 以上

Android 4.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台鐵時刻表」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

先設定起站與迄站，點擊可先選擇地區再選擇站別。

出發時間可指定日期與時間，也可直接點擊「現在」自動抓取目前的時間。

設定好後按下「查詢」即可看到所有符合條件的車次，若是查詢當前的車次就會顯示準點或是誤點資訊。

點入車次還可以查看火車動態，看目前正在哪個站別，也可以利用這個列表得知還有幾站下車哦！

如果是常用的起迄站，可點擊右上角的「愛心+」將路線加入最愛。

之後點擊主畫面右上角的「愛心」就可以快速查詢相關路線囉！