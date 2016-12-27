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來「English Preposition Quiz」考考你英文的介系詞怎麼用！（Android）

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之前介紹跟英語相關的學習 App 都以單字、聽力、閱讀為主力，但別忘了介系詞也是英語學習裡很重要的一環，記得以前英文考卷上常常可看到一大題專門在考介系詞的用法，給你一個英文句子的前後文，要你選擇空格中正確的介系詞。

如果你想要加強這方面的能力，想考驗看看自己對介系詞的了解，可下載「English Preposition Quiz」來自我測試一下。其以 10 本著名的英文古典小說內容來做為題庫，包含悲慘世界、傲慢與偏見、白鯨記、愛麗絲夢遊仙境、德古拉…等。

題目皆取自於小說中，每答對一題可以獲得一顆星，集滿五顆可拿到獎盃一座，集滿十座才能解開新的小說。聽起來好像不難對嗎？但事實是只要答錯一題，所有拿到的星星都會瞬間歸零！需重新累積起，所以答題時不可不小心呀！

另外，每次答題後都有提供關於該介系詞的相關字典說明，想更進一步了解它的朋友，就可以透過字典來學習唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：English Preposition Quiz
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Slothworks
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「English Preposition Quiz」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式即可看到一本本的小說，不過僅開放第一本悲慘世界可以用，其它就得收集獎盃才能解鎖了。點入即可開始測驗。

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答對的話可獲得一顆星，但答錯的話會沒收上方＂所有的＂星！

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不論答對或答錯，在左下角都會出現一個「？」，點入可開啟線上字典查看更深入的說明。

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拿到五顆星後可換得一個獎盃，然後繼續累積星星獲得更多的獎盃。點擊左上角可展開選單，程式會自動將每天測驗的狀況記錄起來，可在「Statistics」查看。在「Settings」則可調整字體大小。

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