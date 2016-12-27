之前介紹跟英語相關的學習 App 都以單字、聽力、閱讀為主力，但別忘了介系詞也是英語學習裡很重要的一環，記得以前英文考卷上常常可看到一大題專門在考介系詞的用法，給你一個英文句子的前後文，要你選擇空格中正確的介系詞。

如果你想要加強這方面的能力，想考驗看看自己對介系詞的了解，可下載「English Preposition Quiz」來自我測試一下。其以 10 本著名的英文古典小說內容來做為題庫，包含悲慘世界、傲慢與偏見、白鯨記、愛麗絲夢遊仙境、德古拉…等。

題目皆取自於小說中，每答對一題可以獲得一顆星，集滿五顆可拿到獎盃一座，集滿十座才能解開新的小說。聽起來好像不難對嗎？但事實是只要答錯一題，所有拿到的星星都會瞬間歸零！需重新累積起，所以答題時不可不小心呀！

另外，每次答題後都有提供關於該介系詞的相關字典說明，想更進一步了解它的朋友，就可以透過字典來學習唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： English Preposition Quiz

English Preposition Quiz 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Slothworks

Slothworks 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「English Preposition Quiz」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到一本本的小說，不過僅開放第一本悲慘世界可以用，其它就得收集獎盃才能解鎖了。點入即可開始測驗。

答對的話可獲得一顆星，但答錯的話會沒收上方＂所有的＂星！

不論答對或答錯，在左下角都會出現一個「？」，點入可開啟線上字典查看更深入的說明。

拿到五顆星後可換得一個獎盃，然後繼續累積星星獲得更多的獎盃。點擊左上角可展開選單，程式會自動將每天測驗的狀況記錄起來，可在「Statistics」查看。在「Settings」則可調整字體大小。