「Block Sketch Puzzle」是一款可愛的方塊拼圖遊戲，但一開始給玩家的拼圖方塊並不會顯示拼圖的花色，而是單純的色彩方塊，玩家需依照拼圖的形狀將想辦法將所有的方塊都放入，完成拼圖後才會知道自己在拼的到底是什麼。

也就是玩家拼的是圖形的外觀形狀，而不是像一般的拼圖是用圖塊上方的花色來判斷要拼入的位置，遊戲分為大圖與小圖，小圖就是一個關卡是一張圖，大圖則是會由四～九塊小圖拼成一個完整的圖案，可以玩的比較久。

而不論大圖或小圖都分為三種難易度，依每張圖所使用的方塊數來區分難度，難度越高方塊數越多，拼不出來時，可使用提示工具，每張圖都有兩次免費的提示機會，會將錯誤的方塊移除並幫忙放入一塊正確的，基本上不算是太困難，而且搭配有輕鬆愉快的背景音樂，整體來說是一款老少咸宜的小品遊戲唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Block Sketch Puzzle

Block Sketch Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Maum

Maum 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「>Block Sketch Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

分為大圖與小圖，皆有三種難度可選擇。每一種難度點入都有許多的拼圖可以拼哦！

小圖的 Easy 等級非常簡單，很適合給小朋友玩，只要將下方的方塊拖曳擺入上方的圖形中，即可過關。

過關後就可以知道自己在拼的是什麼東西，接著再拼下一個圖，如果是大朋友，建議可以直接從小圖的 Hard 或大圖開始挑戰，不然會很沒成就感啊！

大圖是由許多小圖所組成，需將所有的小圖都拼出來，才會知道整張大圖是在拼什麼東西哦！

萬一拼半天都拼不出來，可以使用右上角的「放大鏡」提示工具，會將目前排錯的去除，然後放入一塊正確的，就可以再靠自己將剩餘的排入。每張圖都會給兩次提示機會，很夠用哦！