每年從聖誕節開始沒有意外的話，會一路的增胖到農曆過年甚至是元宵節（驚！），大趴小趴不間斷，交換禮物一場又一場，在歡樂的氣氛下對於吃的方面就自然會比較鬆散，如果沒有加強運動的話，這段開心的時光過去後，要面對的就是回神後體重計數字上升的事實，年復一年啊～～～

今年我們來點改變吧！從現在開始到農曆過年差不多剩下三十多天，一起下載「30 Day Plank Challenge」跟著 App 裡提供的計劃，每天撥出幾分鐘的時間完成健身任務，三十天不間斷完成時，就剛好可以過新年啦！

這個 App 規劃的運動以訓練核心肌群的棒式動作為主，結合三種不同類型的棒式動作，第一天只會用到其中兩種，而且給的秒數都不多，兩個動作加起來也不過花你 30 秒，會一天一天的增加秒數或是變換不同的動作組合，但增加的幅度很緩慢，很適合初級者使用。

有提供秒數計時，在每個動作開始前會有 3 秒鐘的準備時間，做完一個動作後會停止計時，想要繼續下一個動作或稍作休息都可自由決定，不過很可惜在秒數開始與結束時少了響鈴提醒，所以在運動時必須將手機放在看的到的地方唷！

雖然動作都很簡單，不過若你還是擔心做的不正確的話，程式中有提供三個動作的教學說明，可稍微了解一下囉！最後，套句廣告名言「不做不會怎樣，做了很不一樣」一起試試看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 30 Day Plank Challenge

30 Day Plank Challenge 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pixieish

Pixieish 官方網站： http://plankchallenge.pixieish.in/

http://plankchallenge.pixieish.in/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「30 Day Plank Challenge」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

準備好後按下「Start Workout」，第一天的第一個動作是俯臥撐的姿勢，但不用下壓，維持撐住的姿勢 10 秒鐘，點擊上方的時間即會在 3 秒後開始倒數計時。

第一個動作結束後，就要換第二個 Elbow Plank 肘撐的姿勢，這次要做 20 秒，準備好後同樣按下上方的時間才會開始計時。

在「History」中可以看到你的運動記錄。

若不太確定是要做哪個動作，可先到「How to」裡了解一下每個動作名稱實際上是要做什麼以及怎麼做，雖然是英文解說不過並不是太難，也可以直接輸入 Google 翻譯就能大致明白了。

一直覺得做棒式很困難的朋友，從這款 App 開始做起，或許就不會有一下子就被挫折感打敗的狀況發生囉！加油加油！