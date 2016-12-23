之前介紹過不少 Facebook 相簿的下載工具，不過每次想到要用時卻發現不是程式失效了， 不然就是軟體被下架、整個不見了。

如果你有類似需求，希望能在瀏覽 FB 是直接備份你看到的一堆照片與整個相簿，可以改用下面這個 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件 Ensky’s Album Downloader for Facebook，能用多久不知道， 至少現在還在、還正常。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Ensky’s Album Downloader for Facebook

Ensky’s Album Downloader for Facebook 軟體版本： 2.5.7

2.5.7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 174KiB

174KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： www.ensky.tw

www.ensky.tw 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在 Google Chrome 瀏覽器安裝好上面的擴充套件後，當我們在瀏覽 Facebook 時，點一下相簿中的其中一張照片。

第2步 開啟相簿中的照片後，按一下網址列右邊的下載圖示。

第3步 接著會跳出一個下載頁面，點「批次下載」或「打包下載(ZIP)」按鈕，即可將相簿中的圖片全部下載回來。