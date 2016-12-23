之前介紹過不少 Facebook 相簿的下載工具，不過每次想到要用時卻發現不是程式失效了， 不然就是軟體被下架、整個不見了。
如果你有類似需求，希望能在瀏覽 FB 是直接備份你看到的一堆照片與整個相簿，可以改用下面這個 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件 Ensky’s Album Downloader for Facebook，能用多久不知道， 至少現在還在、還正常。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Ensky’s Album Downloader for Facebook
- 軟體版本：2.5.7
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小： 174KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：www.ensky.tw
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在 Google Chrome 瀏覽器安裝好上面的擴充套件後，當我們在瀏覽 Facebook 時，點一下相簿中的其中一張照片。
第2步 開啟相簿中的照片後，按一下網址列右邊的下載圖示。
第3步 接著會跳出一個下載頁面，點「批次下載」或「打包下載(ZIP)」按鈕，即可將相簿中的圖片全部下載回來。