作者：,     

Only Jokes 看笑話練英文閱讀力！附真人發音（Android）

onlyjokes_0

學語言是一條漫漫長路，沒有找點樂子是很難持續下去的，偶爾找些故事書或是笑話之類的課外讀物也是不錯的選擇。「Only Jokes」是一款英文笑話 App，收集許多不同的笑話類型，像是學校、婚姻、小孩、動物、政治、日常生活或是一些搞笑的語錄…等，每一個分類都有數十則笑話可以看。

有些笑話也有看過中文版的但就不知道是誰翻誰的了，而有些笑話則是外國人的幽默，也許需要多看幾遍才能理解，但理解之後整個就超好笑的！所以一開始看不懂不要放棄，多讀幾次或是把不懂的單字稍微查一下，不僅對看懂笑話有幫助，也能增加你對單字的認識哦！

笑話除了用看的也可以用聽的，每則笑話都附有真人發音，可以在看笑話當娛樂的同時也順便練練英文聽力，一舉兩得唷！喜歡的笑話或是看不懂想要再多看幾次的笑話，可以標註星號加入最愛方便之後再次閱讀，每則笑話也可以透過簡單的圖示給予好評或負評，還可透過其它的 App 分享給好友一起笑！學英文、背單字感到疲乏時，不妨來看看笑話轉換心情吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Only Jokes
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Tiago English Tutor
  • 官方網站：https://tiagoenglishtutor.wordpress.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「OnlyJokes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

有許多不同的笑話主題，可直接選擇有興趣的內容。點入就可以看囉！如果喜歡或是想再多看幾次的，可以點擊右上角的「星號」加入最愛，也可以透過左下角的「讚」圖給於好評或負評。點擊「喇叭」圖示可聽真人發音。

onlyjokes_1

 

左右滑動可切換上下一則笑話，或是由右上角可展開笑話清單。

onlyjokes_2

 

由右上角的「…」可展開選單，「Day/Night」可切換成夜間模式，在光線較暗的環境下閱讀時，才不會讓眼睛感到不適！

onlyjokes_3

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » Only Jokes 看笑話練英文閱讀力！附真人發音（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
來！這顆 English Pills 吞下去，英文就會越學越有趣哦！（Andro...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 