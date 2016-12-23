「Block that Crazy Cat」是一款常見的益智遊戲，玩家的任務就是要將目標物圍起來到不得動彈的程度就可以過關，概念上有點像在玩圍棋，你每走一步，目標物就會跟著移動一步，若目標物先走到棋盤邊緣，那它就能成功逃脫。

而在「Block that Crazy Cat」裡，這個目標物是一隻腿很長的劈腿貓，在遊戲時會一直試圖擺出奇怪的姿勢想要干擾你的判斷，只要能成功將它圍起來就能看到更奇特的舞姿哦！

每次起局的棋盤佈置都不同，時而簡單時而難，每一回都是一場新的挑戰。在過關後遊戲會記錄你的移動步數，並將該成績與世界上的所有玩家做比較，告訴你這次的成績打敗了多少百分比的玩家，其實還挺有成就感的唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Block that Crazy Cat

Block that Crazy Cat 軟體語言： 英文

英文 開發人員： GENGDONG MA

GENGDONG MA 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Block that Crazy Cat」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

劈腿貓在一開始擺出迷人的姿勢想要擾亂你的判斷！點入「PLAY」就能開始抓它囉！

每點擊一步，貓也會移動一步，成功將它圈在一個空間中，它就會開始跳奇怪的舞步。

直到將它逼至剩下一格，就過關囉！會顯示你使用了幾步，並打敗了多少百分比的人。

若讓它走到邊緣就算圍捕失敗！