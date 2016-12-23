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[限時免費] Ninja Masker 把不想露臉的都通通變成忍者，還可自製面具唷！（iPhone, iPad）

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大家應該都有遇到過想拍景物卻很難避免拍到路人的情況，若是想將照片分享到網站上，就會需要先動點手腳將路人先馬賽克一下，如果想來點有趣的，不妨可以使用這款「Ninja Masker」，把不想或不能露臉的人通通變成忍者吧！

其實就跟一般照片編輯 App 裡的貼圖差不多意思，不過「Ninja Masker」可在拍照時就自動啟用人臉偵測，即時就能在螢幕上看到遮擋效果，而因為其使用的是忍者的面罩，所以才取名為「Ninja Masker」，另外還提供一款在某週刊上常見的黑色橫條，可單純用來蓋住眼睛的部份，不過這樣會產生一種奇妙的效果就是了。

除了在拍照時可即時遮擋外，也可運用在相簿中已事先拍好的照片上，不過若是人臉辨識不易就遮不到囉！而且因為會套用在所有的人臉上，所以無法只單純遮蓋其中的某些人臉，一種要遮大家一起遮的概念。

如果覺得忍者面罩跟黑色橫條用膩了，程式也支援使用自己想要的遮擋圖，建議可以搭配之前介紹過的「Magic Eraser」自製透明背景的圖片，就可以用來當做獨一無二的可愛貼圖馬賽克啦！非常有趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Ninja Masker
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：R. Natori
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.2 以上
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Ninja Masker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟即可在螢幕直接偵測人臉並套用忍者面罩，按下拍照鍵再按下右側的「＋」即可儲存並繼續拍下一張。

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由右下角可進入相簿選取照片，一樣會自動將偵測到的人臉都套用上面罩，人一多起來感覺是不是金促咪？XD

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點入左下角的設定，可選擇另一種黑色橫條做為遮蔽物。如果覺得面罩的位置不太準確，可點擊一下「Edit」手動調整一下。

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點擊「Add Custom Mask from Photos」可由相簿選取自製的貼圖。

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調整要擺放的預設位置後，就可以選用囉！

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下面就來看看幾張試用的效果吧！

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