有時候當我們從網路上下載了一些音樂檔之後（裡面包含 .ape 與 .cue 檔的那種），發現他是整張專輯全部歌曲都連在一起，不像一般 MP3 那樣一首一首的，一般的音樂播放程式在播歌時也沒法很方便的跳著選曲，這時該怎麼辦呢？

如果有這類需求，可以下載 Medieval CUE Splitter 軟體來幫 .ape 音樂檔做分割，分割之後一樣是無失真的 .ape 壓縮格式，音質一樣好，也可以直接播放。

在執行音樂檔分割之前，必須先確定好你拿到的檔案有 .ape 音樂檔的與 .cue 分軌資訊檔，兩個放在同一個資料夾裡。開始分割前還可事先設定分割後個別檔案的標題、演出者、註解、音樂類型…等等各種資訊，還能自動產生 .m3u 播放清單或新的 .cue 檔，相當方便。

使用方法：

第1步 在開始使用前需先下載安裝 Monkey’s Audio 軟體，安裝好、開啟 Medieval CUE Splitter 主視窗後，點「檔案」→「開啟 CUE 檔」，匯入 .cue 分軌資訊檔。

第2步 接著可依實際需求手動修改音軌資訊或檔案名稱…等內容。

第3步 按下「分割！」按鈕即可開始分割。

第4步 如果你下載來的是簡體中文的音軌資訊，可以在「檔案」→「組態」中的「其他」選單中調整預設字元的文字編碼，這個文字編碼必須依照 .cue 檔的內容而定。